85歲的林姓老翁日前早上搭乘公車到醫院回診，返家時卻搭錯公車，待他發覺時才趕緊下車，卻不知道自己身在何處，熱心民眾得知後便幫他報警求助。員警耐心了解經過後，發現林翁住家就在不遠處，遂熱心將其護送返家，他感激地說，還好有警察先生幫忙，才能讓他安全無虞返家。

台中市政府警察局第三分局東區分駐所員警日前下午13時許執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱東英路一帶疑似有迷失老人需要幫助，原來家住太平區的林姓老翁早上搭乘公車至醫院回診，返程時想趕著回家吃午餐，看到往「太平、東區」的公車到站就上車，看著窗外街景越來越陌生，才驚覺自己一時心急搭錯公車，他連忙下車，卻發現人生地不熟的，身上也沒有手機能夠打電話求援。

8旬翁搭錯車心驚驚 暖警警車護送返家

熱心民眾得知林翁搭錯車迷路，便幫他報警求助，林姓老翁不好意思地請員警幫他指引回家的路，員警確認住址後，發現其住家距離雖不遠，但擔心林翁在炎熱的中午自行返家可能中暑，遂熱心直接將其安全護送返家。

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，外出時除儘可能陪同，亦可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。