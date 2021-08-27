上證指數27日低開後回穩，上證指數開市報3494點，跌7點，跌幅為0.21％，其後轉向上漲，初段3500點失而復得。深成指開市報14382點，跌33點，跌幅為0.23％。

香港信報報導，滬深300指數開市報4794點，跌6點，跌幅為0.14％。創業板指數開市報3259點，跌5點，跌幅為0.16％。

各類股個別發展，煤炭股跌逾2％，鋼鐵、化工、電力、房地產股偏軟。石油、金融、水泥、有色金屬股靠穩。