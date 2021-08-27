滬指低開後回穩 3500點失而復得 10:212021/08/27 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上證指數27日低開後回穩，上證指數開市報3494點，跌7點，跌幅為0.21％，其後轉向上漲，初段3500點失而復得。深成指開市報14382點，跌33點，跌幅為0.23％。 香港信報報導，滬深300指數開市報4794點，跌6點，跌幅為0.14％。創業板指數開市報3259點，跌5點，跌幅為0.16％。 各類股個別發展，煤炭股跌逾2％，鋼鐵、化工、電力、房地產股偏軟。石油、金融、水泥、有色金屬股靠穩。 《觀光股》安心決配息3元 續展店強化營運績效 砍光中概股後 女股神認錯狂吃貨這檔：讚看好大陸 #開市 #跌幅 #低開 #回穩 #失而復得 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》9月台指期開跌53點 電金虛弱 09:112021/08/27 財經 《觀光股》寒舍攻國旅強化餐飲 拚營運穩健回升 13:092021/08/27 財經 電金攜手收復月線 台股收漲142點 台積電600元得而復失 13:402021/08/27 財經 立院考察雲林 農會選舉成焦點 張麗善籲農委會：依法勿破壞體制 11:482021/08/27 寶島 副總統手臂讓高端終止連4跌漲近3％ 聯亞藥臉綠 12:032021/08/27 財經 張育成連2天開轟 台灣第一人 04:102021/08/27 運動天地 恒指低開78點 騰訊阿里低開 10:402021/08/27 財經 《電子零件》南電營運看升至2023年 外資上看505元 11:102021/08/27 財經 雲林癱瘓狗被棄養狂落淚 等不到主人絕望咬舌自盡 10:422021/08/27 萌寵 ㄚ桃、園哥超萌商品 公民會館開賣 04:102021/08/27 地方新聞 人民幣中間價跌133個基點 全周淨投放1200億 10:292021/08/27 財經 財經熱門新聞 砍光中概股後 女股神認錯狂吃貨這檔：讚看好大陸 - 財經 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 小資族看過來！他花3萬當700家公司股東 狂領紀念品還靠價差賺6倍 - 財經 513、517大停電懲處出爐 台電董、總座各記一大過 - 財經 - 旺報 寧波港恢復了 航運危機宣告解除？馬士基反應曝實情 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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