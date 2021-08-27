【旅奇傳媒/編輯部報導】《米其林指南》於8月25日公布《台北台中米其林指南 2021》完整名單，連同必比登推介與餐盤推薦餐廳，共有台北 177 個店家、台中 69 個店家入選。今年疫情對餐飲業來說是相當嚴苛的一年，能在艱難環境下獲得米其林的肯定，可謂展現出極大的韌性與堅持，相當不容易。民眾也可趁著疫情趨緩，透過品嘗米其林美食，用味蕾來放鬆心情。

▲米其林指南國際總監Gwendal致詞照。圖：米其林指南／提供

《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 指出，2021 對每個人來說，又是另一個非比尋常的一年，對餐飲產業來說尤其如此，儘管面對挑戰，台北與台中的大廚與餐廳們卻從沒停止為我們的團隊帶來驚喜。透過構思新概念、推出新提案、創造維持與顧客連結的方式等，雙城都展現出靈活度、韌性與創意，並持續讓雙城的餐飲維持在最高水準。

在 2021 年，能夠標舉他們，向兩地的餐飲人才致敬，同時發掘出新的美食珍寶，我們非常驕傲。此外，特別開心的是能首度於《台北台中米其林指南》發表米其林綠星——米其林綠星標舉兩家領先餐廳對永續的承諾，也希望能鼓舞、啟發其他餐廳以及美食愛好者。

02▲台北台中米其林指南2021星級餐廳線上大合照。 圖：米其林指南／提供

台北- 1間新二星餐廳 5間新一星餐廳

過去三年都獲得一星肯定的侯布雄，在今年晉升二星。2019 年上任的大廚 Florence Dalia 以優質食材搭配純熟技巧，在傳達餐廳經典菜色時，更增添了細膩的手法。在 2021年名單中，台北共有 7 間米其林二星餐廳，包括 logy、 RAW、祥雲龍吟、鮨天本、態芮、請客樓，都維持二星。

三間餐廳首次入選，就獲得一星。位於信義區的 De Nuit 店名法文是「夜晚」的意思，店內裝潢低調優雅，帶著夜幕般的沈穩風格，年輕專業的廚房團隊融合法式料理精髓和時令與在地元素，呈現獨具巧思的菜色；富錦樹台菜香檳（松山）主打「道地台灣菜概念、法式的飲食節奏」，結合台菜與香檳，希望打造不同的台菜體驗；位於敦化北路的 T+T 店名是 tapas tasting的意思，但提供的是融合各式亞洲元素的創意菜色，每道菜小巧精緻，希望客人能在輕鬆的小酒館氛圍中，盡情嘗鮮體驗。

台北另有兩家餐廳由餐盤推薦晉升一星。位於大直美福大飯店內的台菜餐廳米香，在傳承台菜經典風味時，又能為家常菜打造出嶄新而細膩的面貌，獲得一星肯定；位於大安區的天婦羅餐廳牡丹，料理長嚴選台灣與日本食材，掌握食材特性，裹上特調麵衣後炸製，佐以細海鹽、檸檬汁後享用，風味迷人。在 2021 年的名單中，台北共有 21 間餐廳入選一星。

君品酒店的粵菜餐廳頤宮維持三星，也是目前台北與台中唯一一家三星餐廳。在《台北台中米其林指南 2021》中，台北共有 29 間星級餐廳入選。除了 6 家新獲得星級的餐廳，台北另有14 家餐廳新入選餐盤推薦，包括雅意（義大利菜）、八和（燒烤）、馨亞（法國菜）、總裁藝文空間（時尚歐陸菜）、Embers、Holt 與沐目（創新菜）、南村與心潮飯店（台灣菜）、美福乾式熟成牛排館（牛排屋）、山秋（壽司）、月夜岩、筌（日本菜）和提供素菜的陽明春天（士林）。入選餐廳涵蓋各式料理種類，顯現台北餐飲面貌的多元與活力。

台中 - 兩家新一星餐廳

第二年的台中入選名單中，俺達的肉屋再次入選一星。三月底，在去年指南中獲得一星肯定的俺達的肉屋搬遷至距離舊店 15 步之隔的新址，新店裝潢更為簡約，但主廚與團隊嚴選日本各地方和牛後分切與烤製，提供各種特殊部位，熱情而專業的特色，依舊不變，今年再次獲得一星肯定。

由餐盤推薦晉升一星的，是位於台中北區的澀。約11 道菜的套餐，由年輕的大廚呈現從四季變換與日常生活獲得靈感的細膩滋味，用餐環境沉靜優雅。在 2021 的名單中，台中共有 4 家一星餐廳，除了俺達的肉屋與澀，鹽之華、Forchetta都維持一星。而去年獲得二星肯定的 JL Studio 依舊是台中唯一的二星餐廳。

除了星級餐廳，台中還有兩家餐廳新入選餐盤推薦：位於古老日式宅院二樓、充滿歷史感的壽司店鮨戎，以及以每日新鮮台灣在地雞肉烤製的燒鳥餐廳鳥苑地雞燒。2021 年的名單中，台中共有 31 家餐盤推薦餐廳入選。

米其林指南年輕主廚大獎 首次頒發的米其林指南服務大獎

澀主廚林佾華是今年「米其林指南年輕主廚大獎」得主。1991 年出生的林佾華畢業於餐飲專業學校，擅長運用日常垂手可得的在地食材，重新演繹台灣日常料理習慣與美食風味。 除了年輕主廚大獎，《台北台中米其林指南 2021》也新頒發了「米其林指南服務大獎」，希望能鼓勵產業中服務技巧純熟而才華洋溢的專業人員。獲獎者是頤宮的歐宛臻。在頤宮近 10 年，她對工作熱情投入，總是以專業、貼心的態度，帶著笑容傳遞完美服務，獲得肯定。

兩家餐廳以其對永續美食的投入與承諾 獲得米其林綠星

台北一星餐廳山海樓，以及新入選餐盤推薦的陽明春天（士林）獲得米其林綠星——今年新推出的「米其林綠星」是頒發給在永續方面有值得稱許作為的領先餐廳。他們為顧客提供結合了美食與對環境友善作法的美食體驗，也為所有的美食愛好者與整個產業帶來啟發。

「產地到餐桌」是山海樓餐廳的核心理念。他們相信美好的在地、原生食材，是美味料理的基礎，除了自家種植蔬菜，他們也從實踐永續生產方式的生產者或漁民手上，獲得優質海鮮與肉品。陽明春天則相信素食是友善環境的料理與生活方式，也擁抱珍惜食物的理念與作為，實踐回收，減少垃圾量，透過出書、辦講座與實體商店等，他們也希望進一步推廣這樣的理念。

必比登推介與街頭小吃店家

兩週前，《台北台中米其林指南 2021》也公布了必比登推介名單，台北共有 58 個店家入選，這些店家均提供「物有所值」的美食體驗。在台北與台中，這意味著客人能以 1000 台幣以下的價位，吃到三道優質的料理（不含飲料）。

除此之外，《台北台中米其林指南 2021》另涵蓋了台北 33 家街頭小吃推薦，從南機場、寧夏、饒河街、士林、臨江街、公館、景美、延三到華西街等夜市，其中 23 家為必比登推介、10 家為餐盤推薦店家。

《米其林指南》將拓展至台南、高雄

米其林也在同步宣布，指南在 2022 年的版本，將涵蓋進台南、高雄雙城。台南是文化古都，悠久的發展歷史，淬鍊出各式小吃與海鮮入菜的傳統料理。由代代傳承經營的小店或街頭小攤提供在地美味，經常吸引顧客大排長龍，文化與美食的結合成就了台南獨特的吸引力。

而身為國際港口與工業城的高雄，提供多元料理的發展舞台，融合，閩南、客家、眷村、原住民等多元族群文化，散發出繽紛、獨特而迷人的飲食特色；源自山海的珍饈，盛產的農漁特產，經過巧思變化，都是饕客嘗鮮的最佳選擇。

《台北台中米其林指南 2021》入選餐廳

【台北】

◆ 1 間米其林三星餐廳

◆ 7 間米其林二星餐廳（包括 1 間獲晉升）

◆ 21 間米其林一星餐廳（包括 3 間新入選、2 家獲晉升）

◆ 35 間必比登推介店家（包括 6 間新入選）

◆ 80 間米其林餐盤推薦餐廳（包括 14 間新入選）

◆ 23 間米其林必比登推介街頭小吃

◆ 10 間米其林餐盤推薦街頭小吃

【台中】

◆ 1 間米其林二星餐廳

◆ 4 間米其林一星餐廳（包括 1 間獲晉升、1間新入選）

◆ 33 間必比登推介店家（包括13 間新入選）

◆ 31 間米其林餐盤推薦餐廳（包括 2 家新入選）

完整《台北台中米其林指南 2021》名單及更多指南相關消息，請見官網。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）