台灣新冠肺炎疫情爆發後，名嘴朱學恒今年6月初送了4個「花籃」到疾管署，附上卡片批評政府「爾俸爾祿，民膏民脂」等語，卻遭告發「侮辱公署」。朱到案否認犯行，強調他只是告誡為官者應為人民著想，台北地檢署調查後，認為朱應無侮辱公署犯意，27日處分不起訴。

國內新冠肺炎疫情在今年5月爆發，不僅造成數百人死亡，提升至3級警戒也讓許多人民、商家陷入困頓。朱學恒6月1日上午送4個喪禮花籃到指揮中心，花籃上卡片印有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺」16個大字，批評朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去。

行政院長蘇貞昌當時在臉書上痛批，指朱學恒的行為很不恰當，是詛咒努力工作的人；朱更在同月30日，在臉書上發文揭露自己遭提告「妨害公務」，並自嘲自己正式成為一個「用嘴就可以妨害公務的男人」。

此事當時引發網友議論，認為送個花而已，到底妨害了什麼公務？還有人留言「周玉蔻呢？不是嗆說要炸中央黨部？」、「送個花也被告，民主國家」、「有政府，會告人」、「笑了，買疫苗也這麼積極就好了」。