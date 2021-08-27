轉眼間進入8月底，星座塔羅牌老師艾菲爾以星象角度分析，2021下半年至2022年的重大星象提醒，除了近期天王星逆行於金牛座，應注意突發的破財或感情問題之外，也要注意12/19起金星逆行於摩羯座，應控制慾望，避免過度消費，才不會陷入金錢危機。

【8～9月】

▍8/19至2022年：天王星逆行於「金牛」

天王星象徵「無預期、改革、顛覆、災難、分裂」，為突發狀況的代表，此時在金錢、愛情、物質上很容易有突發狀況發生，很可能被人騙錢、遺失貴重物品、突然失業、小三介入出軌等，影響最大重災星座為天王星逆行於本宮的「金牛」、弱宮的「獅子」，與守護星座「水瓶」。

▍9/27～10/18：水星逆行於「天秤」

今年最後一次水星逆行於天秤，最大的影響是內心黑暗面、報復心、猜忌心會變重，各種慾望都變強，包括但不限於控制慾、購買慾、拖延症等，受影響最大的星座為逆行於命宮的「天秤」，與守護星座「雙子」、「處女」，與天秤的對宮「白羊」。

【10月】

▍10/6：冥王星於「摩羯」恢復順行

冥王星逆行代表毀滅、復仇、重生以及徹底改變，艾菲爾老師分析，「雖然令我們經歷痛苦，但最後會置之死地而後生，迎向劫難後的新生和喜悅的眼淚。」

▍10/10：土星於「水瓶」恢復順行

土星為占星中第一大凶星，也象徵「壓力、冷漠、困難、考驗、權威」，在終於在守護星座「摩羯」恢復順行，艾菲爾老師表示，「我們慢慢感受到壓力逐漸遠離，特別是工作上最明顯，過去受主管、同事打壓的困境解除，合作也越來越順利，非常有加薪升職的機會。」

▍10/18：木星於「水瓶」恢復順行

木星為占星中第一大吉星，同時也代表「幸運、財富、樂觀」，在逆行將近5個月後終於恢復順行！過去各種搭車誤點、走路跌倒、打破東西、被主管針對、小人陷害、掉錢丟貴重物品等數不清的霉運將逐漸遠離，生活更輕鬆，越來越好過。

▍10/18：水星於「天秤」恢復順行

水星於天秤恢復順行後，人與人的相處終於轉向和緩平靜，我們變得更懂得為對方著想，不再把自己的意識強加於他人頭上，相處順利，關係自然能往前大躍進。

【12月】

▍12/1：海王星於「雙魚」恢復順行

海王星代表「弱化、模糊、幻想、藝術、混亂」，在守護星座「雙魚」恢復順行，艾菲爾老師表示，「之前過度沉迷某人、某事或過度依賴他人的狀況逐漸解除，我們開始體會到愛自己、保有自我的重要，請試著為自己而活吧！

▍12/19至2022年：金星逆行於「摩羯」

金星代表著「愛情、婚姻、審美、人際關係、金錢、合作」等，因此當金星逆行時，不管是愛情、工作、生活或學業上，與人相處時要避免太過自我而傷到他人，或是對他人的要求太高，讓情況更糟。有關於金錢方面，也要注意因一時慾望而過度消費，反讓自己陷入經濟困境。