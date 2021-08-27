大陸教育部今天（27）日召開新聞發布會，介紹2021年秋季學期開學疫情防控工作有關情況，並在會上要求逐校評估開學返校條件，未達要求不能開學。

在發布會上，大陸教育部有關負責人介紹，下一步，大陸教育部將針對開學前、開學中、開學後各時段實際防控要求，有針對性地補短板、堵漏洞，從嚴從緊落實各項防控措施，全力確保師生身心健康和校園安全。

發布會強調，將督促各地和學校根據疫情形勢變化和學校、師生分布情況，嚴格執行秋季開學返校標準，逐校評估開學返校條件，不達要求不能開學。各地和學校要切實加強返校前人員健康監測，精確掌握師生返校前連續14天健康狀況和行程軌跡，中高風險地區學校暫緩開學，有中高風險地區旅居史的師生暫緩返校，境外師生未接到學校通知一律不返校。

發布會要求，高校師生員工嚴格開展核酸檢測，開學入校時需持48小時內核酸檢測陰性證明，返校途中做好個人防護措施，入校後再做必要的核酸檢測。要求學校加強校門管理，充分利用信息化手段，嚴把校門關，嚴防校外疫情輸入，嚴格管理面向師生的校內外大型活動，確保安全。

發布會稱，要推動地方中共黨委和政府統籌學校發生疫情後的應急處置，統籌安排必備應急隔離場所和物資，為發生校園疫情後大規模師生應急隔離、人員轉運、緊急救治等提前做好充足準備。

發布會並指出，各地教育部門和學校要與衛生健康、疾控等部門和醫療機構協同開展應急演練，增強及時啓動預案、果斷處置突發疫情的實際能力。