台東台11線152公里處27日早上9點許發生自小客車與小貨車擦撞事故，自小客車再撞上分隔島，車頭嚴重扭曲變形全毀，2車5人受傷，肇事原因正由警方調查釐清中。

這起意外發生在台東縣東河鄉都蘭村水往上流風景區附近，台東縣消防局獲報，立即動員馳援，一度傳出有人受困OHCA，抵達發現2車5人受傷，其中有1人受困，以破壞器材救出，所幸尚有氣息，4輛救護車接續趕抵將傷者送醫，警方也在現場協助交通管制。