士電去年淨利歸屬母公司15.26億元、EPS為2.93元，今(27)日股東會除承認去年財報及營業報告書，並通過每股配發現金股利1.60元，配息率為54.61％。士電認為，下半年外在變數多，士電會想辦法完成今年追求成長的營運目標。

士電指出，士電去年受新冠肺炎疫情及美中貿易戰影響，上半年急遽下滑，下半年反彈上升，主因是受惠於大陸面板、台灣半導體擴廠，自動化設備銷售有佳績，但美中貿易戰影響機械業甚大且部分自動化投資也減緩，部分自動化產品受影響，其他部門營收主要來自數位產品銷售及租賃收入。去年合併營收256.84億元，本期淨利15.97億元，EPS為2.92元。

士電27日股東會致股東營業報告書，勾勒今年六大經營方針，一、強化核心優勢，擴大台灣市場佔有率，鞏固核心戰略產品，擴大國內佔有率。二、積極參與綠能產業及軌道建設等公共工程，投入系統整合人才，強化統包工程能力。三、發揮品牌及通路優勢，開拓新產品事業，強化新產品企業組織及人才，佈建完整產品線。四、加強自有品牌外銷，持續鞏固日系夥伴關係，強化自有品牌外銷，以東協及北美為首要拓展市場。五、組織效能優化，加強人才延攬及育成。六、致力追求永續經營及落實倫理遵法及加強風險管理。

士電接獲台積電南科建廠所需的電力設備及部分自動化設備數億元訂單，持續出貨，汽車產業今年雖面臨晶片短缺問題，但今年大陸及台灣上半年市場銷售成長，擺脫去年上半年受疫情而下滑的局面，上半年合併營收141.35億元，本期淨利11.70億元，EPS攀升至2.16元，改寫同期新高。前七月合併營收163.25億元，年成長14.09％，創同期新高。

士電總經理謝漢章表示，下半年因缺料、缺櫃、運費上漲，大陸及越南疫情緊張，士電越南同奈廠也生產降載，目前變數大，每天都有變化，無法預測，士電會想辦法，盡力完成今年營運目標。