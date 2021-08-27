微解封可以去哪裡微旅行？不妨去桃園了解軌道歷史發展、逛逛歷史建築、文創商品，還能吃美食、入住舒適文旅。現在就跟著FUN編走一趟桃園微旅行！

到桃園微旅行！吃美食、逛文創一次滿足

第一站來到「桃園軌道願景館」，場館本身是約有90年的歷史建築「桃園車站舊倉庫」，屬於和洋折衷式建築，進到館內如同進入時光機，可以見證縱貫鐵路運輸倉庫的發展歷史；館長余友良表示，館內有各種體驗設施，非常適合大小朋友同樂，還能看到「三心六線」軌道建設願景，以及桃園捷運綠線的施工現況。

對桃園軌道建設有更進一步了解後，第二站來到「桃園區公民會館」，這裡是以「藝文便利店」的概念重新改裝。一樓的品牌選物區，有桃園在地獨具特色的商品，還有「ㄚ桃園哥聯名商品專區」，專區販售ㄚ桃園哥口罩、徽章、野餐墊、悠遊卡套、茶組禮盒等限量商品，獨具特色又多元，此外，店內還有販售桃園知名的「打包包子」，逛累了也不怕餓肚子！

到「桃園區公民會館」，可買到限量的ㄚ桃園哥聯名商品。(圖/桃園市政府提供)

過程中，FUN編與桃園市吉祥物丫桃、園哥，在「桃園區公民會館」來了一場選物挑戰，由桃托邦藝文聯盟理事長林岳德選出最具特色的文創商品，優勝者就能獲得免費在桃園住宿一日！

園哥挑選的是全手工製作的羊毛氈菠蘿麵包造型的皮包，而丫桃選的是潘許先生的手工醬，由桃園兩位年輕人製作，專門販售獨具眷村味的醬料；FUN編選擇的是ㄚ桃園哥聯名商品專區的「絨毛娃娃」，最後由FUN編獲得優勝！

桃園區公民會館好逛又好玩，店內有販售知名的「打包包子」。（圖/桃托邦藝文聯盟提供）

第三站來到中壢龍岡必吃的「唐記雲南米干」，米干使用在來米製作，料多實在、價格親民，深受大家喜愛，而且除了米干之外，豌豆粉、椒麻雞、月亮蝦餅及泰奶也很熱門。因應疫情期間，FUN編將美食全部打包去旅居文旅享用！旅行總要有個落腳處，最後一站來到旅居文旅中壢館，現在有吉祥物丫桃、園哥的主題房型，牆壁、抱枕都有丫桃及園哥的身影，特別適合親子入住！

微解封的情況下出遊，絕對要做好防疫措施，戴好口罩、保持防疫距離，就能在行程中盡情享受、安心出遊囉！