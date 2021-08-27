美國有線電視新聞網(CNN)報導，阿富汗首都喀布爾鄰近機場26日發生連環自殺炸彈攻擊，造成至少13名美軍死亡、18人受傷，72名阿富汗人死亡(包括28名塔利班成員)、140人受傷。由於美國總統拜登已宣布31日前撤離1500名美國人，這波自殺攻擊不但讓阿富汗命運更為昏暗，也凸顯後阿富汗時代美國所面臨的3大威脅：極脆弱的安全環境、「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）非常真實的威脅，以及大批阿富汗人進入美國造成的政治風暴。

五角大廈發言人發言人柯比（John Kirby）在推特上證實，這場連環自殺攻擊分別發生在喀布爾機場艾比大門（Abbey Gate，第一次爆炸）與鄰近的巴龍飯店（Baron Hotel，第二次）。五角大廈隨後則證實美軍13人喪命、18人受傷。

Evacuation operations in Kabul will not be wrapping up in 36 hours. We will continue to evacuate as many people as we can until the end of the mission. #HKIA — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26 2021

就在攻擊前一天，美國國防官員才警告「伊斯蘭國」(IS)在阿富汗的分支機構，其威脅非常具體而明顯，攻擊對象可能是機場外的群眾。

※脆弱的安全環境

連環炸彈客將機場脆弱的安全環境暴露出來。目前數千名美軍與盟軍軍隊正忙於各國公民與20年戰爭中和盟軍合作的阿富汗人撤出。但正因為美軍在喀布爾面臨的高度風險，拜登已宣布8月31日為撤軍最後期限。

事實上，就在26日稍早，駐喀布爾的美國外交官員便以安全威脅為由，警告美國公民立刻離開登機口處。

但更值得關心的是，這波攻擊對撤軍的影響，包括五角大廈撤出士兵與相關物資的時間會多長，是否會排擠到非戰鬥人員的撤離時間。換言之，美軍正與時間賽跑，試圖找出並帶走想要離開的美國人；但這也意味著曾在戰爭中協助美軍的翻譯與其他人，可能會遭美軍拋下。

爆炸揚起漫天煙霧。(圖/美聯社)

拜登日前已表態，不會再派出美國子弟兵前往阿富汗執行有生命危險的任務。這影響到撤退任務，除了少數案例外，美軍並沒有積極的在塔利班掌控的地帶尋找想撤退的美國公民，這意味著白宮將行動的風險維持在盡可能低的水平。因為，只要任何美軍死亡、或是恐攻造成美軍或公民的死亡，甚至是與塔利班交火，都會迅速演變為全面政治風暴。

隨著數百名阿富汗人抵達美國本土，美國能否吸收難民恐演變為政治風暴。包括前總統川普在內的共和黨，已發動充滿惡意的政治攻勢攻擊阿富汗人的到來。

※ISIS-K非常真實的威脅

CNN指出，美軍在機場已處於非常不利的位置，ISIS-K的出現更讓問題治絲益棼。該組織為塔利班與美國的死對頭，趁此之際擴大混亂。從2021年稍早的一場真對女子學校的攻擊來看，當時死亡的人以孩童為主(約數十死)，可看出其行事完全不依照一般道德倫理而行。

近日，隨著上萬名湧入塔利班掌握的哨點，試圖由此進入由美軍與盟軍士兵掌控的機場。此時只要一枚炸彈，便有可能造成可怕的傷亡。報導指出，目前阿富汗的ISIS-K人數，正因為阿富汗監獄逃亡人數增加，以及來自敘利亞的戰士，人數正不斷膨脹。

美國務卿布林肯25日坦言，美軍身處由塔利班控制的敵對環境之中，遭IS攻擊的可能性很大，問題顯得既複雜、又危險。他表示，美軍迄今已撤出至少4500名美國公民，並向500名美國公民提供如何安全抵達機場的指南，目前還有1000名公民還未撤出；不過，有些人可能根本就不是美國人。

布林肯提到，8月14日以來，美軍軍機已自撤出82300人；光24到25日的24小時內，就有19000人搭乘90架次的軍機與民航航班飛機離開喀布爾。

但部分學校與國會官員向CNN證實，仍有20名來自聖地牙哥的學生與家屬還在阿富汗，卻無法抵達喀布爾機場。有鑑於即使是美國公民也難以踏入機場大門，這意味著阿富汗人即使資格符合，恐也難離開故國前往新大陸。更何況，塔利班已表態會阻止阿富汗公民前往機場。不過，華府官員堅稱會盡最大努力，在期限前盡可能撤出最多的阿富汗人。

布林肯強調，「他們不會遭遺忘」。一旦美軍離開，美國拯救曾在戰爭中出力的阿富汗人任務不會停止。不過，布林肯卻沒有具體說明該怎麼做。至於聯邦眾議院外交事務委員會共和黨首席議員麥考爾（Mike McCaul）則悲觀地認為，美軍很難帶所有剩下的美國公民與阿富汗人走。

他表示，過去曾出現為美國翻譯的阿富汗人在機場被帶走，眼睜睜看著家人遭殺害，然後再被斬首。

來到美國的阿富汗民眾，成為川普等人的政治攻擊武器。(圖/美聯社)

※美國國內政治風暴

離開阿富汗的人並沒有直接飛往美國，而是在卡達在內的第三國收留中心停留；不過，已通過安全與健康檢查的阿富汗民眾已湧入美國。國防部將領泰勒（Hank Taylor）證實，約有數千人抵達美國，其中約1200人抵達華盛頓特區。

儘管哥倫比亞廣播公司民意調查顯示，81%的美國民眾認為，政府應協助曾幫助美國官員、軍隊與情報機構的阿富汗人來到美國。但事實是包含川普在內的極端共和黨人，已發起新一波移民攻勢。

但CNN分析，正是川普任內與塔利班達成協議，才導致阿富汗迅速崩潰。也正是川普，對於協助美軍與官員達20多年的阿富汗人置之不理，不曾提供任何措施或庇護，才有今日之禍。

如今，川普又對阿富汗人潑髒水，正如同他在2016年參選時向墨西哥作的一樣，「塔利班沒有把好人送來美國」。「光想像有多少恐怖分子被送出阿富汗。多麼可怕的失敗，完全沒有審核，拜登會為美國帶來多少恐怖分子」。

CNN反駁，真相是如今局勢的混亂，原因之一正是因為阿富汗人要忍受嚴格而漫長的審核，才能拿到美國特殊移民簽證。

但將移民當作政治武器、催動選票的政客，在美國政壇中不只川普一人。角逐俄亥俄州參議員寶座的傑德‧凡斯（J.D. Vance），便祭出類似的烏賊攻勢，而讓這類議題成為草根派在明年期中選舉關注的戰場。