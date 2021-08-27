美國有線電視新聞網(CNN)報導，阿富汗首都喀布爾鄰近機場26日發生連環自殺炸彈攻擊，造成至少13名美軍死亡、18人受傷，72名阿富汗人死亡(包括28名塔利班成員)、140人受傷。由於美國總統拜登已宣布31日前撤離1500名美國人，這波自殺攻擊不但讓阿富汗命運更為昏暗，也凸顯後阿富汗時代美國所面臨的3大威脅：極脆弱的安全環境、「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）非常真實的威脅，以及大批阿富汗人進入美國造成的政治風暴。
五角大廈發言人發言人柯比（John Kirby）在推特上證實，這場連環自殺攻擊分別發生在喀布爾機場艾比大門（Abbey Gate，第一次爆炸）與鄰近的巴龍飯店（Baron Hotel，第二次）。五角大廈隨後則證實美軍13人喪命、18人受傷。
就在攻擊前一天，美國國防官員才警告「伊斯蘭國」(IS)在阿富汗的分支機構，其威脅非常具體而明顯，攻擊對象可能是機場外的群眾。
※脆弱的安全環境
連環炸彈客將機場脆弱的安全環境暴露出來。目前數千名美軍與盟軍軍隊正忙於各國公民與20年戰爭中和盟軍合作的阿富汗人撤出。但正因為美軍在喀布爾面臨的高度風險，拜登已宣布8月31日為撤軍最後期限。
事實上，就在26日稍早，駐喀布爾的美國外交官員便以安全威脅為由，警告美國公民立刻離開登機口處。
但更值得關心的是，這波攻擊對撤軍的影響，包括五角大廈撤出士兵與相關物資的時間會多長，是否會排擠到非戰鬥人員的撤離時間。換言之，美軍正與時間賽跑，試圖找出並帶走想要離開的美國人；但這也意味著曾在戰爭中協助美軍的翻譯與其他人，可能會遭美軍拋下。
拜登日前已表態，不會再派出美國子弟兵前往阿富汗執行有生命危險的任務。這影響到撤退任務，除了少數案例外，美軍並沒有積極的在塔利班掌控的地帶尋找想撤退的美國公民，這意味著白宮將行動的風險維持在盡可能低的水平。因為，只要任何美軍死亡、或是恐攻造成美軍或公民的死亡，甚至是與塔利班交火，都會迅速演變為全面政治風暴。
隨著數百名阿富汗人抵達美國本土，美國能否吸收難民恐演變為政治風暴。包括前總統川普在內的共和黨，已發動充滿惡意的政治攻勢攻擊阿富汗人的到來。
※ISIS-K非常真實的威脅
CNN指出，美軍在機場已處於非常不利的位置，ISIS-K的出現更讓問題治絲益棼。該組織為塔利班與美國的死對頭，趁此之際擴大混亂。從2021年稍早的一場真對女子學校的攻擊來看，當時死亡的人以孩童為主(約數十死)，可看出其行事完全不依照一般道德倫理而行。
近日，隨著上萬名湧入塔利班掌握的哨點，試圖由此進入由美軍與盟軍士兵掌控的機場。此時只要一枚炸彈，便有可能造成可怕的傷亡。報導指出，目前阿富汗的ISIS-K人數，正因為阿富汗監獄逃亡人數增加，以及來自敘利亞的戰士，人數正不斷膨脹。
美國務卿布林肯25日坦言，美軍身處由塔利班控制的敵對環境之中，遭IS攻擊的可能性很大，問題顯得既複雜、又危險。他表示，美軍迄今已撤出至少4500名美國公民，並向500名美國公民提供如何安全抵達機場的指南，目前還有1000名公民還未撤出；不過，有些人可能根本就不是美國人。
布林肯提到，8月14日以來，美軍軍機已自撤出82300人；光24到25日的24小時內，就有19000人搭乘90架次的軍機與民航航班飛機離開喀布爾。
但部分學校與國會官員向CNN證實，仍有20名來自聖地牙哥的學生與家屬還在阿富汗，卻無法抵達喀布爾機場。有鑑於即使是美國公民也難以踏入機場大門，這意味著阿富汗人即使資格符合，恐也難離開故國前往新大陸。更何況，塔利班已表態會阻止阿富汗公民前往機場。不過，華府官員堅稱會盡最大努力，在期限前盡可能撤出最多的阿富汗人。
布林肯強調，「他們不會遭遺忘」。一旦美軍離開，美國拯救曾在戰爭中出力的阿富汗人任務不會停止。不過，布林肯卻沒有具體說明該怎麼做。至於聯邦眾議院外交事務委員會共和黨首席議員麥考爾（Mike McCaul）則悲觀地認為，美軍很難帶所有剩下的美國公民與阿富汗人走。
他表示，過去曾出現為美國翻譯的阿富汗人在機場被帶走，眼睜睜看著家人遭殺害，然後再被斬首。
※美國國內政治風暴
離開阿富汗的人並沒有直接飛往美國，而是在卡達在內的第三國收留中心停留；不過，已通過安全與健康檢查的阿富汗民眾已湧入美國。國防部將領泰勒（Hank Taylor）證實，約有數千人抵達美國，其中約1200人抵達華盛頓特區。
儘管哥倫比亞廣播公司民意調查顯示，81%的美國民眾認為，政府應協助曾幫助美國官員、軍隊與情報機構的阿富汗人來到美國。但事實是包含川普在內的極端共和黨人，已發起新一波移民攻勢。
但CNN分析，正是川普任內與塔利班達成協議，才導致阿富汗迅速崩潰。也正是川普，對於協助美軍與官員達20多年的阿富汗人置之不理，不曾提供任何措施或庇護，才有今日之禍。
如今，川普又對阿富汗人潑髒水，正如同他在2016年參選時向墨西哥作的一樣，「塔利班沒有把好人送來美國」。「光想像有多少恐怖分子被送出阿富汗。多麼可怕的失敗，完全沒有審核，拜登會為美國帶來多少恐怖分子」。
CNN反駁，真相是如今局勢的混亂，原因之一正是因為阿富汗人要忍受嚴格而漫長的審核，才能拿到美國特殊移民簽證。
但將移民當作政治武器、催動選票的政客，在美國政壇中不只川普一人。角逐俄亥俄州參議員寶座的傑德‧凡斯（J.D. Vance），便祭出類似的烏賊攻勢，而讓這類議題成為草根派在明年期中選舉關注的戰場。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。