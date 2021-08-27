美吉吉-KY(8466)因原料成本大幅攀升、匯兌損失，上半年合併營收雖然呈現成長的情形，但是歸屬於母公司稅後淨利5,393萬元，年減65%，EPS 0.82元，年減64%。

美吉吉-KY進一步表示，今年上半年原物料供需、船運運力受疫情影響大幅加劇全球石塑地板業者營運挑戰，尤其上半年PVC原物料價格較去年同期大幅上漲53％，加上美元兌台幣、人民幣貶值等不利因素，2021年上半年整體毛利率18％，而較去年同期的28%，減少10個百分點。

展望第3季，美吉吉-KY強調，集團積極加大原物料採購彈性管控，同時與主要客戶進行產品漲價及配合客戶船期，目前集團整體接單力道暢旺，不僅訂單能見度佳，接單金額更達歷年同期新高水位，將密切觀察整體訂單出貨與全球缺櫃影響，針對在手訂單及客戶船期安排適當調配旗下東莞廠產能稼動率，管控庫存管理與原料採購穩定度。

美吉吉-KY指出，台南新廠目前已完成廠房外觀建置，力拚第四季投入試量產階段，同時已於8月完成美國分公司與喬治亞州倉儲中心的設立，搶占更高美國SPC石塑地磚市場商機。