史上「最長暑假」要結束了，因疫情影響，全台國高中小學生從5月19日就改為居家上課，長達3個月沒實體上課，9月1日開學在即，台南市教育局學生輔導諮商中心也製作安心圖卡和開學小叮嚀，希望協助孩子與家長做好準備。

受疫情影響，全台高國中小從5月19日起實施「停課不停學」，歷經7月3日放暑假迄今，已達3個月以上。台南市學諮中心製作衛教圖卡和開學小叮嚀，分為家長版和學生版，主軸為「安心開學」，從「安」全防疫心安定、「心」身調適心穩定、「開」機暖身心安置、「學」習自勵心活力等，提供家長與孩子在開學前後可能遇到各種挑戰的因應策略，幫助家長及學生維持健康作息生活，亦能接收正確資訊，適時尋求專業協助。

另外，在開學小叮嚀方面，關心家長與孩子在開學前，可能遇到的挑戰、身心狀況變化、可行因應策略及尋求專業協助的管道。

教育局長鄭新輝表示，為預防學生可能因長期休假，出現回歸校園適應不良的現象，避免學生開學後輟學，除在暑假結束前，透過學務及輔導人員相關研習，宣導學校因應策略，也連結相關網絡資源，共同協助學生假期後穩定返校。另，學諮中心自5月19日迄今，已提供6315多人次服務，落實「停課不停學，關懷陪伴亦不中斷」心理輔導。