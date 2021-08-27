鋒面遠離後，全台恢復夏季炎熱天氣，27日預估用電量有機會挑戰歷史用電大關的3850.0萬瓩，不過供電燈號亮出供電充足的綠燈。

氣象局預估，高氣壓在日本南方海面，中心近似滯留，因此27日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；明天大臺北地區及基隆北海岸沿海空曠地區易有較強陣風。

根據台電網站顯示，27日預估最高用電3850.0萬瓩，尖峰使用率90%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力仍估4256.6萬瓩，預估尖峰備轉容量406.6 萬瓩，備轉容量率為10.56%，供電燈號亮出供電正常的綠燈。

值得注意的是，下周用電量仍多，預估30日至9月3日之間，用電量落在3750萬瓩至3830萬瓩之間，備轉容量率為405萬瓩至451萬瓩，供電燈號亮出供電穩定的綠燈。