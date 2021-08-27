本周台股氣勢如虹，一掃上周的跌勢和股民心中的陰霾。27日公布的110年8月消費者信心指數(CCI)調查，六項分項指標中，下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為46.8點，較上個月調查結果下降9.5點(110/7：56.3)，因調查期間為上周的8月18日至21日期間，忠實反映了當時民眾的心情

調查單位中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，台股對於全球情勢變動敏感度高，加上當沖占台股比例也偏高，加大台股波動性，民眾看台股投資機會七上八下，近期DELTA變種病毒再度擴大疫情的全球大流行，民眾對台股信心又回到5月間本土疫情漫延初期的水平。

110年8月消費者信心指數(CCI)調查總指數為75.43點，與上月相較下降1.49點(110/7：76.92)。六項分項指標，兩項指標上升：國內經濟景氣、購買耐久財；四項指標下降：物價水準、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機。

吳大任指出，8月CCI分項中，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為114.05點，較上個月上升2.85點(110/7：111.2)。從絕對水準來看，是六項指標當中唯一偏向樂觀的指標。進一步參考單獨項目的「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為115.1點，與上月的調查結果持平，反映出房市需求仍在，交易動能隨著全國警戒降級再度浮現，民眾購屋信心並未消散。