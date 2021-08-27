從2000年開始，全世界的婦產科醫師已經慢慢的不做「子宮內膜刮搔術」了。現在歐美國家近十年來都建議做門診的子宮內膜切片，來了解是否子宮內膜有病變。然而隨著時間的推移與醫學的發展，「門診子宮內膜切片」的方式慢慢也要被挑戰了。

如果各位想看看，回顧所有體腔管道的檢查，現在都已經變成內視鏡檢查了。

舉凡胃鏡、大腸鏡、直腸鏡、氣管鏡、喉鏡、鼻鏡、膀胱鏡等都變成該器官的標準檢查方法。需要切片的部位一律都是在攝影鏡頭監控下直接準確的採取檢體！

美迪婦產科診所院長、台北中山醫院主治醫師蘇軒指出，唯一的管腔還在用「盲切」的方式在採集檢體的就是子宮腔，這是非常不理想、非常落後的。因此子宮鏡檢查慢慢的應該要取代舊式「盲切」的切片方式，讓檢查更準確。

現在醫療的趨勢走向精準醫療、個人化醫療。過去都是依照大數據法則、經驗法則在治療，但「大部分人」應該會是什麼問題，跟「你」是什麼問題，是完全不同的概念。說真的就是有些人會中樂透，精準醫療的概念就是找出「哪一位」中了樂透。

（圖/問８健康新聞網提供）

因此做子宮鏡檢查就是一種精準醫療，直接看每一個人的子宮腔變成如何，不用再用過去的經驗猜裡面是如何，可以減少不必要的內膜切片。

門診子宮鏡檢查可以不用麻醉，在幾乎沒有疼痛的情況下，用3-4mm的細小鏡頭伸到子宮腔內，檢查整個子宮腔，整個檢查只需5-10分鐘，簡單又快速。可以直接看到子宮內膜，直接看到病灶。如果有懷疑異常的病灶除了可以直接在子宮鏡目視下做切片，然後送顯微鏡下的病理化驗。

現在除了用「子宮鏡切片」判斷內膜是否病變以外，還能更細微到看內膜基因是否有癌症的病變。我們在做子宮鏡精準病理切片的時候，可以同時做基因檢測來篩檢子宮內膜癌。

傳統病理切片是用顯微鏡分析是否有病變的細胞。現代基因切片檢測是分析細胞的基因片段是否有癌症的可能（DNA甲基化），讓診斷從細胞等級進階到分子生物等級。這樣診斷更科學、更微觀化。醫生判斷起來會更有個人化的依據。

所以你還要接受「子宮內膜刮搔術」嗎？最理想的還是做一個門診子宮鏡檢查，一次看清楚您的子宮腔，如果有懷疑的病灶，子宮鏡下直接切下病灶送「病理切片」，甚至做基因切片，看看內膜是否有DNA甲基化異常。這樣可以更清楚的知道內膜的狀況。早期精準發現，早期治療！