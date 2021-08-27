金門路邊停車收費管理服務進入新階段，9／1起正式開立繳費單據。楊鎮浯縣長關心金城幼兒園家長接送，特指示觀光處在民生路規畫免費停車時段，落實車格友善和安全機制，希望獲得鄉親全力配合。

此次收費管理共設置75席車格，包含民生路22格、民生路54巷6格（台金事務所旁）、珠浦北路（中正國小大門旁）11格與北堤路36格。

城幼規畫家長免費停車時段，讓幼兒接送更安全、便利。（縣府觀光處提供）

縣府觀光處說明，金城幼兒園坐落於車流量大的民生路，家長接送區長期遭車輛違停占用，帶來交通不便和危險，此次特在民生路建置22個停車格，其中包含家長接送車格4席，希望落實車格友善與便利，提供家長無礙與安全的停車環境。

城幼家長接送免費停車時段規畫如下：1.持「婦幼停車證」之家長車輛在 07：30~09：00與15：30~18：00兩個時段接送幼童皆不計費。 2. 除上述2時段外，其餘時段為開放一般小客車付費使用，收費方式採累計費率。

縣府表示，基於兼顧鄉親停車需求與使用權益，觀光處也同步於8／15在民生路後方停車場內，再增設50席免費停車格，同時為保障婦幼族群安全與使用權益，也在金城分局旁大停車場靠幼兒園側門設置婦幼停車格5格，進一步滿足家長接送與赴周邊機關洽公、購物的需求。

縣府提醒，鄉親停車時應依告示牌規定，不要長期占用，以免影響他人，尤其是身心障礙與婦幼族群的使用權益，大家協力打造安心環境與友善城市。