市場屏息以待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將在傑克森洞（Jackson Hole）舉行的全球央行年會發表的演說，以及是否釋放收緊量化寬鬆貨幣政策（QE）的時程，這場由美國堪薩斯聯邦準備銀行（Kansas City Fed）每年舉辦的會議之所以成功吸引全球目光，是因為1982年為了邀請當時的聯準會主席Paul Volcker與會，以提高曝光度，Paul Volcker熱愛釣魚，Jackson Hole又是世界一流的釣鱒魚地點，因而選定於此舉辦，果然讓Volcker爽快地答應Kansas City Fed的邀約。

央行小編在臉書介紹央行界年度盛事—美國堪薩斯聯邦準備銀行（Kansas City Fed）於每年8月下旬所舉辦的Jackson Hole年會（又稱全球央行年會），其實，堪薩斯聯邦準備銀行自1978年即開始舉辦經濟政策研討會，迄今已有40餘年，從1982年起，堪薩斯聯邦準備銀行擇定風景優美的懷俄明州Jackson Hole作為全球央行年會的固定舉辦地點。

對於選擇Jackson Hole為年會舉辦地點，小編分享當初堪薩斯聯邦準備銀行為邀請並吸引Fed主席Paul Volcker等重量級人士與會，以提高會議的曝光度，可是傷透腦筋；由於Volcker熱愛釣魚無人不知，還被稱為活躍的飛蠅釣魚手(fly fisherman)，堪薩斯聯邦準備銀行在得知Jackson Hole是世界一流的釣鱒魚地點後，即選定於此舉辦，果然，此舉正中下懷，讓Volcker爽快地答應Kansas City Fed的邀約。

自從1982年邀請到Volcker與會後，Jackson Hole年會的知名度大增，更形成歷任Fed主席皆會出席的慣例，也吸引主要國家央行總裁、官員及重量級經濟學家等共襄盛舉，齊聚一堂共同討論經濟與貨幣政策議題，堪比政商界的達沃斯（Davos）論壇。小編並指出，對全球央行與觀察家而言，Jackson Hole年會深具重要性。已故前哈佛大學教授Martin Feldstein曾形容Jackson Hole年會的龐大影響力：「Jackson Hole年會形塑政策背後的思維，若說有所謂的『華盛頓共識』（Washington consensus），那我會說有『Jackson共識』（Jackson consensus）。」

鮑爾預計以經濟展望為題，在Jackson Hole年會以線上直播的方式發表演說，市場等待鮑爾是否將提供更多Fed可能將如何推動購債計畫，甚至是否準備好緊縮貨幣政策等相關政策訊息的線索。