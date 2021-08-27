31歲大陸女星譚松韻因演出《後宮甄嬛傳》的淳貴人一角打開知名度，去年更憑藉著《以家人之名》爆紅，近來戲劇邀約不斷，表現備受肯定，讓她成為炙手可熱的演技派小花，日前她難得曬出居家素顏照，胭脂未施的真實模樣頓時引發網友熱議。

譚松韻的清新氣質圈粉無數，日前她曬出居家照，只見她綁著丸子頭，髮絲凌亂的散落在臉上，白皙的臉上看得出來沒有化妝，看起來比平常更加清純，絲毫沒有崩壞的感覺，反而更凸顯出自己的好膚質，譚松韻也在內文寫道：「好久不見」，更標記了田馥甄的歌曲《日常》。

貼文一出，立刻引來超過33萬人按讚，更有10萬人轉發，不少粉絲都激動直呼：「真好看」、「啊啊好可愛」、「寶貝久違的自拍啊」、「素顏真好看」、「啊啊好久不見美女」、「老婆好美」、「譚松韻你好美，我能親你嗎」、「救命我老婆怎麼這麼美」、「寶，這是什麼味道啊？怎麼你一出來空氣都是甜的」。

譚松韻的素顏照曝光。(圖/翻攝自譚松韻微博)

事實上，譚松韻傻氣可愛的形象深植人心，過去就曾曬過自拍照，膚況好到會發光，和上妝時的差異不大，當時也曾掀起熱議，引來網友們直呼，「啊啊啊這是哪位美女」、「素顏也好美」、「素顏也這麼美，美成天仙啦」，可見她的受歡迎程度。