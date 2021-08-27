美國運動器材和媒體公司派樂騰（Peloton Interactive Inc）周四表示，因營收增長大幅放緩，以及召回跑步機成本增加，上季較前一年同期由盈轉虧、較前一季虧損擴大，且由於將大幅調降飛輪價格，以及大宗商品和行銷成本增加，短期內公司獲利能力將受到影響，受此打擊，派樂騰周四盤後股價下跌逾6%，稍早前一度重挫15%。

這家被喻為「健身界蘋果+網飛」的新創公司周四亦為其Bike+和 Tread兩大產品線推出所有地區都適用的每月借貸選項，以防止去年居家健身熱退燒之後業務放緩。

這個為了讓其飛輪產品更加親民的舉措，將對派樂騰第一財季的業績表現造成壓力。派樂騰預估第一財季營收為8億美元，落後分析師預測均值10.1億美元。

派樂騰入門款飛輪Bike的售價將從1,895美元大幅調降至1,495美元。

派樂騰表示，短期內，公司擬將訂閱增長和縮短銷售和交貨時間差作為首要之務，並預期到2023財年，調整後之核心損益可望轉盈。

該公司公布第四財季（截至6月30日）總營收年增54%，為9.369億美元，優於市場預估的9.27億美元，但較前一季年增141%、破10億美元大關並達到12.6億美元的表現遜色許多。

第四財季淨損為3.13億美元，相當於每股虧損1.05美元，遠不及前一年同期的淨利8910萬美元、每股盈餘27美分，並超出前一季的虧損每股虧損0.03美元和市場預估的每股虧損45美分。

派樂騰的營收成長大幅放緩，部分因為自5月起召回Tread和Tread+跑步機產品，並在之後暫停銷售這些健身器材。價格較低的Tread跑步機將於下周重新上市，但派樂騰尚未透露Tread+何時恢復銷售。

派樂騰亦面臨Hydrow、Tonal和露露檸檬（Lululemon）旗下Mirror等其他居家健身器材公司的激烈競爭。且隨著防疫限制解除，越來越多消費者選擇回到健身房或參加面對面的團體課程。