愛山林(2540)今日舉行股東會，針對下半年房市，董事長祝文宇指出，通膨問題加上造價成本高，房價下不來，整體趨勢是向上的，公司推案模式仍將採預售為主，希望讓年青人有存款買屋的機會。

原物料飆漲推升營造成本增加，祝文宇說，台商未因疫情影響減少投資，回台設廠反而加重投資，造成缺工、缺料的情形，造價成本不停的增加，對單價低的個案影響反而比較大，單價高的個案原本造價成本就高，影響反而相對較小。

在營造成本居高不下的情形之下，祝文宇認為，對都更、危老個案的問題更大，合建的成本增加更多，預期市場上的都更及危老推案會慢慢的停下來，市場供應將會減少，反而造價房價上漲。至於缺工問題，他則說，政府綠能政策和台積電等高科技廠房搶完工時間，是無法競爭過他們的。

愛山林新竹寶山鄉自建開發案基地共有18萬坪，只有8萬坪是建地，祝文宇說，這8萬坪只能蓋40%，60%則是花園，所以有15萬坪是空間，未來居住品質會很好。此案將會分成一期一期的開發，第一期準備推出1000多坪，約1000多戶，預計12月可以拿到執照推案。