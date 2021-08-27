《商情》延續反彈勢頭 錫價連2日上揚 10:532021/08/27 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球央行年會在即，投資者靜待聯準會(FED)可能在該會議上發表有關經濟前瞻的指示方向，整體供貨貨源持續緊張情況下，倫敦期錫延續前日反彈勢頭，倫敦(LME)期錫連續第2個交易日上漲，並持高於33000美元/噸震盪。 終場周四(8/26)期錫上漲1.32%，較前一日上漲435美元，報每公噸33,350美元。(商品行情網) 《商情》擴大緊急狀態 日本橡膠終止連2漲 《商情》買盤觀望 黃金亞洲電子盤小幅上揚 #上揚 #期錫 #延續 #勢頭 #倫敦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求看好 金屬鋰價連翻上揚 11:272021/08/26 財經 《商情》政治不確定性提高 帶動紐約期金反彈 09:452021/08/27 財經 《半導體》外資點讚認同 台積電股漲 10:192021/08/27 財經 《商情》避險需求降 紐約期金終止連3漲 09:452021/08/26 財經 《商情》作物成長不佳 玉米期價連二揚 10:532021/08/26 財經 《商情》連兩日上揚後 周四美國玉米電子盤小幅走低 14:172021/08/26 財經 美國乾熱，春季農作物大量枯萎 黃小玉價格看漲 04:102021/08/26 全球財經 中台灣電影中心完工 2023年底營運 04:102021/08/27 地方新聞 《商情》美元走強 紐約棉花終止連4漲 10:192021/08/27 財經 《鋼鐵股》中鋼股東會、除息下周登場 營運續看旺 10:532021/08/27 財經 電子股居主流 台股早盤呈現小漲 09:302021/08/27 財經 財經熱門新聞 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 寧波港恢復了 航運危機宣告解除？馬士基反應曝實情 - 財經 小資族看過來！他花3萬當700家公司股東 狂領紀念品還靠價差賺6倍 - 財經 當沖警示新制今上路 17檔恐列注意股黑名單 - 財經要聞 - 工商時報 繞過拜登 華爾街尋求與中方對話 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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