全球央行年會在即，投資者靜待聯準會(FED)可能在該會議上發表有關經濟前瞻的指示方向，整體供貨貨源持續緊張情況下，倫敦期錫延續前日反彈勢頭，倫敦(LME)期錫連續第2個交易日上漲，並持高於33000美元/噸震盪。

終場周四(8/26)期錫上漲1.32%，較前一日上漲435美元，報每公噸33,350美元。(商品行情網)