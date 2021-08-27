因阿富汗發生爆炸攻擊，造成多位民眾死亡，其中更包含美國軍人，對此美國總統拜登表示，要對方付出代價，提高政治不確定性，提振黃金避險需求，帶動金價延續前一日漲勢，但因美元高點波動故限制漲幅；截至台北時間8月27日上午10點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
12月黃金上漲3.4美元，報每盎司1798.6美元。
9月白銀上漲0.06美元，報每盎司23.61美元。
10月白金上漲6.2美元，報每盎司981.7美元。
9月鈀金上漲13.2美元，報每盎司2401.5美元。(商品行情網)
因阿富汗發生爆炸攻擊，造成多位民眾死亡，其中更包含美國軍人，對此美國總統拜登表示，要對方付出代價，提高政治不確定性，提振黃金避險需求，帶動金價延續前一日漲勢，但因美元高點波動故限制漲幅；截至台北時間8月27日上午10點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
12月黃金上漲3.4美元，報每盎司1798.6美元。
9月白銀上漲0.06美元，報每盎司23.61美元。
10月白金上漲6.2美元，報每盎司981.7美元。
9月鈀金上漲13.2美元，報每盎司2401.5美元。(商品行情網)
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