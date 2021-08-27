中鋼(2002)預計下周一(30日)召開股東常會、下周二(31日)除息0.3元。中鋼今年上半年營運創新高，下半年鋼市穩健有利帶動營運持續穩定成長；預期股東會可望釋出較樂觀的看法，除息前股價穩定上揚。

中鋼集團本周開始密集除息。中鋼集團中鴻(2014)每股分配0.3元現金股利，周四除息，早盤買盤強拉，股價一度漲停48.15元，不但大幅超過填息目標價44.1元並且重回所有短期均線以及月線關卡之上。中鋼構(2013)配息2.8元，預定下周一(30日)除息。

中鋼預計下周一(30日)召開股東常會、31日除息。中鋼今年以來持續受惠下游需求熱絡、鋼價走揚，上半年業績創新高；下半年供需仍吃緊，市場預期，中鋼第三季淡季報價緩漲，第四季旺季價格可望向上。展望後市，中鋼指出，雖原物料波動較大，但在環保煉鋼趨勢下，成本壓力持續增強，公司預期隨著國際鋼市供給限縮、需求成長趨勢，鋼市榮景有望延續到明年上半年。

中鋼預計於8月30日召開一年一度的股東常會，並規劃於31日除息，預期公司於股東會中將釋出對鋼市後續看法、營運展望及發展目標，且緊接著於下周二除息，填息表現也受到市場關注。

中鋼自結今年前7月合併營收2551.53億元，年增45.62%，合併稅前淨利442.86億元，較去年同期虧損41.1億元，展現大幅好轉。

中鋼受惠7月外銷盤價續漲，加上內銷的季盤產品價格平均續漲4.1%；7月營運再創新高，自結單月合併稅前淨利90.84億元，比6月新高再增9%，自結1~7月合併稅前淨利442.86億元，再創新高，比去年同期虧損41.1億元大增1177%，每股合併稅前淨利約為2.8元。

中鋼上半年營收2132.69億元、年增41.68%；毛利率19.04%；營業利益332.47億元；稅後淨利247.4億元，EPS達1.6元。