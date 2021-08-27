尚凡(5278)今天舉行股東常會，除承認去年營業報告及盈餘分配案，並通過變更現金增資用途，原本預計購置自有辦公大樓，將變更為投資子公司大研生醫，投資金額為0.954億元，主要考量今年疫情發生以來，大研生醫營收隨之成長，未來持續投入研發資源、增加銷售管道及提升產品知名度，滿足保健市場成長需求，提升公司營運動能。

尚凡2020年營收為19億元，稅後淨利1.89億元，每股盈餘12.33元。董事長張家銘指出，iPair在直播藉穩健的經營策略與產品歸畫，營收與獲利仍有不錯的成績；SweetRing在婚戀APP市場，持續累積知名度與品牌聲量，為集團提供穩定獲利；WeTouch營收去年度保穩定成長，希望今年能達到損平。

大研生醫保健品業務2020年與尚凡旗下所屬社群交友APP產品進行異業合作與各種營銷置入活動，因產品本身質量優異，異業成效於交友社群間產生口碑擴散作用，擴大大研的市場能見度。

展望今年，目前旗下各交友APP產品線，將針對各自的市場區隔，深化鞏固其市場定位與占有率，藉由優質的APP體驗與客戶服務，穩定提升獲利。

張家銘表示，今年尚凡會將重心集中在營收貢獻明顯的幾個戰略市場，包含港澳、星馬、泰國、美國及墨西哥等市場，更深入經營。

大研生醫今年也將續投入資源，擴大兩者的虛實整合，大研保健品將持續優化升級既有的產品配方，也預計開發3到5款針對健康保養需求面向的產品，擴大大研的產品線與銷售動能。

尚凡今年受惠宅經濟及疫情帶動，上半年每股盈餘7.63元，第1季及第2季陸續將分配2.78元及4.01元現金股息，配息率達9成，除息交易日分別在9月15日及12月7日。