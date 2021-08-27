非洲豬瘟肉品入侵新北？新莊查獲2來源不明肉品

為防堵非洲豬瘟疫情擴散，移民署新北市專勤隊26日於中和、新莊兩處異國雜貨商店內查獲共約5公斤來源不明肉品，有些肉品完全沒有標示，有些內品都貼有「純手工越南火腿」的標籤，經店家同意下，已將此2件來源不明肉品及火腿抽樣封存送驗。

移民署為防堵非洲豬瘟疫情擴散，自8月23日起積極實地走訪各處異國商店、餐廳及小吃店等處宣導防制非洲豬瘟。新北市專勤隊於26日在轄內發現2起來源不明之豬肉加工品。

為防堵非洲豬瘟疫情擴散，移民署新北市專勤隊26日於中和、新莊兩處異國雜貨商店內查獲共約5公斤來源不明肉品。（新北市專勤隊提供）

新北市專勤隊先於轄內中和區異國雜貨商店發現來源不明肉品1批約2公斤，店家無法提供相關進貨單據及清楚交待肉品來源，隨後又在新莊區的異國生鮮商行查獲來源不明的火腿約3公斤。

為防堵非洲豬瘟疫情擴散，移民署新北市專勤隊26日於中和、新莊兩處異國雜貨商店內查獲共約5公斤來源不明肉品。（新北市專勤隊提供）

新莊業者表示，肉品向友人購買，故產品無相關標示，該隊在店家的同意下，已將此2件來源不明肉品及火腿抽樣封存，交由新北市政府動物保護防疫處進行檢驗。

為防堵非洲豬瘟疫情擴散，移民署新北市專勤隊26日於中和、新莊兩處異國雜貨商店內查獲共約5公斤來源不明肉品。（新北市專勤隊提供）

新北市專勤隊隊長莊懿強呼籲，為守護國人健康及維護農畜產業之永續發展，請店家勿販售標示不清及來源不明的肉品，如違反規定，相關肉品將依法沒入銷毀，另依《動物傳染病防治條例》第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，得併科300萬以下罰金，民眾也不要購買來路不明之肉品，共同守護台灣豬。