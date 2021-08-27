大陸女星趙薇傳出列入「劣跡藝人名單」，不僅昔日作品全數被下架，連微博也無法顯示，一個晚上就「被消失」，如今好姐妹林心如似乎也慘遭牽連，大陸的影視工作室無端被註銷，瞬間登上微博熱搜冠軍，引起網友熱議。

林心如在大陸的「東陽橫店林心如影視文化工作室」，狀態從「存續」無預警變成「註銷」，至於原因則是「決議解散」，由於曾和她合作《還珠格格》又有私交的趙薇才傳出被列入「劣跡藝人名單」，讓外界認為事情不單純，對此，微博博主「吃瓜老衲」指出林心如工作室合夥人身陷官司，民事賠償得負擔3600萬人民幣，若林心如工作室不註銷，金流可能被法院強制執行而受阻，至於霍建華的工作室早在2020年就已註銷，夫妻倆未來演藝動向備受關注。

林心如大陸工作室被註銷，網友推測可能與趙薇有關。（圖／微博）

趙薇昔日作品《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等無預警全遭下架，甚至連名字也從演員名單中被刪除，傳出已被官方列為劣跡藝人，隨時面臨被封殺命運，陸媒分析背後原因，除了與富商老公以空殼公司收購上市公司被罰，她卻從未公開回應此事有關，昔日軍旗裝事件及被旗下藝人張哲瀚牽連，也是關鍵原因之一。

趙薇列入「劣跡藝人名單」形象受到打擊後，不僅「趙薇怎麼了」關鍵字衝到微博熱搜第4名，「趙薇超話被封」也一度登上熱搜第7名，如今此般悽慘下場，讓網友表示這次事情真的鬧大了。