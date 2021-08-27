行政院長蘇貞昌27日出席新竹縣新埔鎮褒忠亭義民祭，會前受訪被問及內閣改組問題，桃園市長鄭文燦傳出要接閣揆，蘇貞昌先拍鄭文燦的肩膀，接著回應，鄭市長是很好的人才，市政也做得很好，「都在不同崗位共同努力」，未正面回應。

鄭文燦在祭典後，也針對內閣改組受訪表示，那是假消息，他一笑置之，他說他在職務上的每一天都努力以赴、心無旁鶩，用心執政、努力服務。

蘇貞昌指出，他也清楚很多人基於黨派立場等，對於執政黨、行政院很多的抹黑及攻擊，「對我攻擊我不在意」。蘇貞昌指出，但在防疫跟拚經濟做得這麼好的公務人員，請給他們肯定，這樣比較公道。

蘇貞昌也被問及軍公教人員是否因應選舉年加薪，蘇貞昌也說，根據主計總處統計，經濟創11年來新高，經濟成長的果實應該全民分享，「五倍券是這樣的道理。」

蘇貞昌說，勞工勞苦功高，基本工資審議委員會將來審議會注意到勞工基本工資可以往各個方面考量後，往正向的發展。不過今年的疫情特別，國內有些產業像服務業等受到衝擊，在調整基本工資的同時，如果審議委員會要調漲，「經濟部也應該顧到受衝擊的服務業等商家」，要給予同樣的配套措施。

蘇貞昌也表示，全國軍公教在防疫拚經濟做得很努力很辛苦，經濟成長的果實也要讓軍公教分享，總預算編列的時候，疫情還難斷定，未來還有好幾個月的時間，人事總處往調薪的方向考量。