九把刀岳母打AZ猝逝！高大成推這死因「恐和疫苗有關」 陳時中：就會解剖嘛

桃園一名陸姓作家接種高端隔天猝逝，指揮中心昨公布解剖報告，他是因為主動脈剝離合併心因性休克而過世。而他的好友、資深媒體人陳東豪今透露，陸姓作家打完疫苗當天的傍晚就出現背痛的症狀，確切有多痛大家不知道，但就是一直痛，讓他難以入眠，而九把刀的岳母當初打完疫苗也出現劇烈背痛的狀況，因此讓許多當晚曾與陸姓作家傳訊息聊天的人很懊惱，怎麼沒警覺到背痛可能與主動脈剝離有關？

資深媒體人陳東豪今在廣播節目上透露，陸姓作家8月23日早上去打高端疫苗，打完當天傍晚左右，就開始跟小孩說他的背有點痛，當時也沒有多想，但吃完晚餐以後還是背痛，兒子便替他揉背，希望可以緩解不適，確切到底有多痛他不清楚，就是一直在痛，超過晚上12點，家人也問說「要不要去看醫生？」但他卻覺得撐一下就好。

陳東豪表示，陸姓作家當晚應該是沒辦法睡著，女兒睡前還有陪他說話，但後來時間太晚了，孩子們累了就去睡覺，結果隔天早上起來，卻發現爸爸四肢冰冷。

陳東豪指出，陸姓作家做了病理解剖，結果發現是急性主動脈剝離，由於他在背痛的時候，都有跟大家傳訊息，這讓收到訊息的人都很懊惱，怎麼當初就沒有警覺到背痛可能與主動脈剝離有關聯？因為九把刀的岳母也是主動脈剝離，也有背痛的症狀，如果堅持叫他去看醫生，是否結局會有所不同，但如今說這些都已經來不及了。

九把刀的岳母7月26日至社區接種站打AZ疫苗，當天打完並沒有身體不適，但到了7月30日早上開始不舒服，並在Line訊息中寫道「「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛，陣痛一陣一陣吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動。」當天便在家中失去生命跡象。