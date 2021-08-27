羅智強開金剛車前往警局。（陳鴻偉翻攝）

國民黨台北市議員羅智強為宣傳12月18日的反萊豬公投，發動「公投變形金剛」宣傳車環島，卻遭民進黨發言人謝佩芬指是「防疫破口」，羅27日在媒體人趙少康陪同下，前往忠孝東路派出所「自首」，羅表示，他的「變型金剛」只放廣播，加司機一共3人，如果有罪，那他要一併檢舉蔡英文的總統座車，因為蔡的車也是趴趴走，人還比他多1個。

羅智強說，他用這台車環島宣傳，為了防疫沒有在街頭演講、也避免現場活動，車子裡2人做廣播放送、1人是司機，結果民進黨還說他是破口，這讓他「非常惶恐」，所以他決定帶車子來自首，看民進黨是要把他關起來，還是要罰300萬。

羅智強說，但如果他被定罪，那他要連帶檢舉總統蔡英文，因為她的座車裡，還有司機、秘書跟隨扈，加起來4個人，破口豈不更大，他若有罪，總統也跑不了。

如果法律審判還他清白，認證他不是防疫破口，那他還是要反過來檢舉民進黨放假消息，污蔑他的團隊和金剛車，結果就是兩種，一個是蔡英文違法；一個是民進黨假消息關3天。

羅智強說，他宣揚理念被講是破口，「你民進黨越打壓，我越不怕」，車子現在走到台中，還會繼續環島行程，呼籲民眾記住12月18日是公投決戰日，拚公投、護食安、捍衛能源政策。

陪同羅到場聲援的媒體人趙少康則說，1台車子3個人，就讓民進黨嚇成這樣子，有必要嗎？

他說民進黨當年靠搞群眾運動起家，結果現在什麼都怕，怕反萊豬、怕群眾、怕辯論、怕變型金剛，執政5年，越來越像在野黨，沒有執政的胸襟氣魄，。

趙強調，為何要抹黑這台車，就是因為本來8月要辦的公投，現在延到12月，政府本來應該到處宣導，讓民眾知道改日期，要及時去行使權利，結果現在是羅智強在幫政府宣傳，意思也很明顯，民進黨不希望大家當天去公投，最好都出去玩。

趙最後說，羅智強自首他很支持，這就是以其人之道還治其人之身，用這方法來對付民進黨。