果粉們快看，到底你所期待的iPhone 13將會在何時登場呢？知名爆料者Joe Prosscer稍早前指出，根據他的消息來源，蘋果iPhone 13系列會在9月17日開放預購、9月24日上市；就此推論，發表會預期將會是9月14日。很巧的是，這個預測跟先前Wedbush分析師Dan Ives在六月份預測的日期相同，成真的可能性又更高了一些。

Joe Prosscer在《FrontPageTach》網站報導，大陸網站《IT之家》引用了微博 @熊貓很禿然(@PandaIsBald)所分享的截圖，圖片中有文字指出9月17日蘋果iPhone 13將開放預購，但是沒有提供其他相關佐證的資訊。Joe Prosscer指出，即便如此，他本身與多位消息人士確認後，他們也認為這個日氣是正確的，也就是說他的消息來源指出iPhone 13系列將會在9月17日開放預購，並依循慣例，隔一週後的9月24日正式上市。

Yes this would mean event on Tuesday September 14th. — Jon Prosser (@jon_prosser) August 25 2021

《FrontPageTach》網站指出，雖然《MacRumors》網站認為《IT之家》過往的爆料準確度不高，但是確實是與Joe Prosscer自己的消息來源所提供的資訊相符；也與疫情發生之前，蘋果傳統發表iPhone的慣例一致。所以按此推算，該網站給出了詳細的iPhone 13系列發表時程：

＊9月7日：蘋果預計在發表會前一週寄發邀請函

＊9月14日：蘋果2021年度最盛大的發表會，也就是iPhone 13系列將登場的發表會預計舉行日期（台灣因為時差，發表會預計將在15日凌晨舉行）

＊9月17日：不像2020年iPhone 12系列等到10月才推出，預計在9月14日發表會後的當週週五就將開放iPhone 13全系列預購

＊9月24日：iPhone 13全系列預計正式上市

根據《IT之家》報導所引述來自微博的消息，蘋果預計在9月14日的發表會中發表iPhone 13系列，此外預計還會有全新的真無線耳機AirPods 3，不過這款新品預計在9月30日才會上市（預計是第一波上市國家）。

微博 @科技Yu （左）與微博 @熊貓很禿然(@PandaIsBald)各自分享的iPhone 13包裝貼紙、新品預購日期。（摘自微博）

除了發表會與預購、上市日期之外，新一代iPhone的名稱也是眾說紛紜。先前微博 @科技Yu 曾分享過一張宣稱是iPhone 13包裝貼紙的照片。當中顯示新機名稱採用iPhone 13的命名。因為今年iPhone適逢「13」這個在西洋傳統認為不太吉利的名字，因此有二手網站發起網路民調，有網友指出如果蘋果採用這個名字，會影響他們的購買意願；但就目前爆料來看，似乎蘋果有意獨排眾議，仍是採用iPhone 13這個名稱啊！