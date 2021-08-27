阿富汗首都喀布爾（Kabul）今天發生自殺炸彈攻擊，美軍至少13人死亡。美國官員表示，美軍在當地的撤離任務收尾之際，也在提防極端組織伊斯蘭國（IS）發動更多攻擊。

一名美國官員告訴路透社，遇害人數可能還會增加。目前已有十多名美軍受傷。

這起攻擊是2020年2月以來美軍在阿富汗首起傷亡事件，也是近10年美軍在阿富汗死亡人數最多的事件。

武裝組織塔利班於8月中旬掌權後，大批人群湧向喀布爾的卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport），希望趕在美國總統拜登訂定的8月31日撤軍期限前逃離阿富汗。然而今天，至少兩起爆炸殺傷了群聚在機場外的人群。

伊斯蘭國在聲明中坦承犯案，還說其中一名自殺炸彈客是針對「通譯人員，以及與美軍合作的人」。

美軍陸戰隊將領、中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）在新聞簡報中說，爆炸後發生槍戰。他說，來自伊斯蘭國的威脅與「其他積極且源源不斷的威脅」一直存在。

他說：「我們認為他們想要繼續發動攻擊，也預料攻擊不會中斷，我們盡一切可能做準備。」

麥肯錫還表示，未來的可能攻擊包括朝機場發射火箭，或試圖用汽車炸彈硬闖。他說，目前不確信是塔利班部隊放任這些攻擊發生。