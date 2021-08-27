香港文匯網報導，揚州疫情防控波折不斷，迄今已經出現2次單日新增確診病例「清零」後又反彈的情況。為全面篩查潛在風險，揚州市今日計畫對130萬人進行核酸檢測。

8月22日，揚州單日新增確診病例首次「清零」，並在此後一天保持「清零」，但24日出現反彈，新增本土確診病例1例。25日，該市再次「清零」，不料26日再次出現反彈。

在此背景下，揚州市新冠肺炎疫情防控工作指揮部決定，8月27日6時30分起，開展部分地區核酸檢測。檢測範圍包括揚州下轄的高郵市全部區域；儀徵市全部區域；邗江區、廣陵區、揚州經濟技術開發區、蜀岡－瘦西湖風景名勝區的100個居民小區以及近14天內有新冠肺炎確診病例的居民小區；全部集中隔離點。以上範圍內全部居民（含外地在揚人員），總計目標人群約130萬人。

在此之前，揚州市已在主城區開展7輪大規模核酸檢測，並針對重點地區重點人群開展了13輪核酸檢測。