家住台東，正在花蓮接受4個月軍事訓練役的簡姓役男，7月間利用休假外出機會，邀約11歲未成年女網友出遊，涉趁機性侵得逞，少女家屬得知後氣得提告，軍方獲悉立即處理，不過簡男否認性侵，供稱與「女友」合意性交，花防部訊後仍依「刑懲併行」移送法辦，強調會全力配合檢警調查。

目前正在陸軍花東防衛指揮部新訓中心，接受4個月的軍事訓練役的簡姓男子（台東人、20歲），今年5月11日到陸軍花東防衛指揮部接受4個月的軍事訓練役，8月31日就要退伍，為步兵營常備兵役軍事訓練訓員。

簡姓役男在網路認識11歲女生，7月休假時，雙方邀約到花蓮壽豐鄉遊玩，期間發生性關係。父母發現小女生有異，特別將小女生帶到醫院進行檢驗，才發現女兒受到狼爪，全案爆發！

受害人父母要對簡姓役男提告，但因簡男回到部隊，一度「找不到人」，之後警方、社政單位也介入調查，才循線找到在軍中服役的簡男，因涉及刑法準強制性交罪，7月底被警方傳喚做筆錄，但簡男均未回報，從班長、排長到連長都不知此事，軍方接到檢調單位通知後緊急立案調查。

花防部政戰主任黃鍾昌說，簡男坦承與「女朋友」發生性行為，但不知道是公訴罪，目前簡男被禁足到月底退伍，花防部仍依「刑懲併行」移送法辦，後續將全力配合檢警調查，並引為案例，加強役男法紀教育，防杜類案再生。