就算上季看扁爵士當家射手米契爾引發爭議，傳奇球星「俠客」歐尼爾到現在還是堅持己見！歐尼爾最近在播客節目中強調，自己批評米契爾的說法沒錯，而他也絕對具備這樣批評米契爾的資格，因為他認為到現在米契爾還沒到達頂級球星程度。

這個爭議起因在今年1月，歐尼爾賽後連線訪問米契爾，開頭就批評他還沒努力達到更高水準，米契爾也很有風度回答，「好吧！」引發球迷瘋狂批評歐尼爾是在赤裸裸羞辱米契爾，歐尼爾也在今年4月回應那只是在測試米契爾的脾氣。

沒想到隔了7個月，歐尼爾重提這次爭議，還是堅持自己並未說錯話，「米契爾很出色，也有潛力，但你想要奪冠就是另外一件事情，你要看你的排名，人們說你排在第5或第6，我根本沒法接受，如果不是第1或第2，根本別提我名字。」

「我只是搞不懂自己說了一些關於米契爾的話，每一個人都開始罵我，」歐尼爾說，「可是請仔細聽我所說過的話，我曾說過，我過去跟潘尼哈達威、布萊恩、韋德、詹姆斯等球星一起打過球，如果你還沒達到那種水準，我會看不出來嗎？」