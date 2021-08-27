擠滿民眾的阿富汗喀布爾機場外26日發生兩起自殺炸彈攻擊，至少90名阿富汗人死亡、150人受傷，當中有多名塔利班士兵。另外，美國國防部證實至少13名美軍死亡、18人受傷，死亡的美軍中，包括12名陸戰隊員以及一名海軍軍醫。極端組織「伊斯蘭國」分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）承認發動攻擊。為了控制情勢，美國五角大廈稱願與塔利班接觸。

遇襲的是阿富汗喀布爾機場東面艾比門（Abbey Gage），不少死傷者倒臥在門外的污水道。目擊者指出，當地26日下午6時，一名自殺炸彈客在人群中引爆炸彈。

美國中央司令部司令麥肯錫確認，至少13名美軍在事件中死亡，包括12名陸戰隊成員及一名軍醫。

緊接著距離艾比門200公尺、主要是西方人下榻的大亨酒店（Baron Hotel）也發生爆炸。

麥肯錫說，在艾比門和大亨酒店的攻擊都是由IS策動，預期未來還會發生類似攻擊，五角大廈會竭盡所有方法防止，包括與塔利班接觸。