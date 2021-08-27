政壇先前盛傳桃園市長鄭文燦9月將接閣揆，但府院立即否認，總統兼民進黨主席蔡英文25日更在線上中常會強調：「內閣沒有要改組」。對此，資深媒體人黃創夏直言，近來民進黨內部風雲詭譎，似乎共同目標都是行政院長蘇貞昌，深究其因，是民進黨陷入「後蔡英文時代」的恐慌，若再不改變態勢，等蔡英文任滿之後，民進黨恐將後繼無人固守江山。

黃創夏今在臉書以《民進黨「後蔡英文時代」的恐慌》為題，發文表示，從英系和正國會立委對五倍券發難，到近來內閣改組的媒體報導等，皆說明了當疫情趨於穩定後，台灣政局再度風雲詭譎，但這樣的演變並非「派系鬥爭」一語帶過，細究箇中似乎都有一個共同的目標人物，那就是蘇貞昌。

為什麼要特別針對蘇貞昌呢？黃創夏認為，民進黨內部最深的恐懼是，因為蘇貞昌的「自衛式封閉領導」性格，導致事無大小都要一把抓，無法放手給下面的人嶄露頭角，而政府分官設職各自負責的基本原旨，也因而蕩然無存。

黃創夏接著直言，這也就是為什麼民進黨的下一世代，對蘇內閣憂心忡忡的原因了，若再不改變現在態勢，等到蔡英文2024下台後，民進黨恐將後繼無人固守江山。