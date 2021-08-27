韓國航運龍頭HMM旗下船員工會醞釀罷工，已有超過半數的317名船員集體遞交辭職信，抗議公司長達8年未調薪，目前雙方協議於9月1日進行再次談判，消息曝光後也引發PTT網友們熱議。

韓國先驅報報導，HMM為韓國最大航運商，大部分韓國企業的產品都由他們負責運送，這兩年航運市場景氣暢旺，為了準時完成工作任務，HMM每個員工都忙得不可開交，但公司並未與員工分享獲利，反而已8年未調薪，讓船員工會醞釀罷工，更喊話要集體離職，要求公司提升福利與工作環境。

HMM船員工會表示，「負責39艘船隻的317名工會成員已簽署辭職信，並向地中海航運（MSC）遞交履歷應徵，工會中的每個人，除了休假和非工會成員，都提交了辭職信。」在工會的強硬手段下，HMM願意與他們協商，原定8月25日的罷工日也暫時停止，雙方訂於9月1日進行談判。

受到航運市場供不應求，持續推高貨運運價的，HMM獲利也跟著成長，今年第二季獲利11.9億美元（約新台幣333.2億）創下十年來新高，且今年第一季HMM獲利8.9億美元（約新台幣249.2億），已超越全年整年的獲利。

目前HMM旗下擁有41艘貨櫃船，共有625名船員，若船員工會集體罷工，將導致81%的船隻無人營運。此外，HMM不僅出現船員罷工潮，陸上工會預計在30日進行獨立投票，決定是否參與罷工。

消息一出引起PTT網友們熱烈討論，「韓國人薪資成長幅度，除了經濟也跟強悍的罷工有關」、「韓國勞工真的團結」、「韓國人真帶種，台灣人只能整天埋怨的當韭菜」、「敢提辭職是真的屌」、「現在全世界搶著要船員，不爽直接去別家」、「趁著航運高點罷工，真的猛啊，別人搶著要」、「韓國罷工沒在怕的，丟汽油彈樣樣來。」

此外，有人反思台灣的勞動環境，「台灣工會都是資方的人，別想談罷工，直接回家吃自己，台灣勞工的個性也是問題，太善良了」、「台灣人就沒這個膽」、「台灣背骨仔那麼多，哪罷工得起來」、「鬼島人怕東怕西，瞻前顧後，算了吧」、「台灣是勞工自己先內鬨XDD」、「台勞就是一盤散沙，別說了。」

有網友也注意到HMM的股價，不僅沒有下跌反而上漲，今（27日）早盤暫報40950韓元，上漲約1%，「沒用啊，台灣航運還在跌」、「HMM股價還繼續漲，韓國人都鈍化了嗎」、「對台灣不是利多嗎？三雄還是鳥樣」、「笑死HMM今天股價還是漲的」、「HMM繼續飆」。