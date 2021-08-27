旗下擁有多家新聞報紙的德國媒體集團Axel Springer出手收購美國政治新聞網站公司Politico，對該公司的估值為超過10億美元。

雙方在周四公布了該交易，但是沒有揭露交易細節。此為Axel Springer迄今最大一筆收購案，該媒體集團希望能組成一個全球性的數位新聞營運網絡。

在該交易中，Springer同時也會買下合資的Politico歐洲的剩餘50%股份。

Politico的老闆Robert Allbritton也將繼續是該新聞網站的發行人。該交易預計在年底前完成。

Politico是由華盛頓郵報的幾位位人士於2008年創建，希望以速度和嚴謹性來報導白宮和政治圈消息。

Springer則擁有數個新聞媒體，包括德國發行量最大和八卦新聞特色的畫報(Bild)、世界報(Welt)等，並且營運範圍涵蓋40個國家。

美國私募公司KKR擁有約48%的Springer股份，希望能透過該德國媒體，建立起全球性的數位和媒體資產組合。