日系外資針對美律出具最新研究報告指出，美律(2439)第三季耳機、揚聲器產品出貨均會在季節性因素帶動下，相較第二季成長，目前越南廠訂單出貨尚未受到當地疫情衝擊，維持目標價126元、買進評等。

日系外資表示，美律預計第三季耳機產品在季節性因素下，將相較第二季成長，但依舊較去年同期下滑，就細分市場來說，TWS(真無線藍芽耳機)和遊戲耳機在新品帶動下，出貨會較第二季成長，Audio耳機則預估持平；揚聲器部分，在新手機帶動下，應會呈現年增、季增，且在產品組合和營收規模放大下，將有利於毛利率，美律看好第三季將重回2020年第三季水平，維持目標價126元、買進評等。

日系外資表示，美律認為IC晶片的短缺恐延續到整個下半年，隨著新的代工產能出現，應該會在2022年初開始放緩，目前包括編解碼器、MCU(微控制處理器)、DPS等IC都緊缺，而電源管理IC更是最為嚴重，美律也會將上漲成本轉嫁與客戶。

美律目前越南廠營運未受到疫情衝擊，但生產速度略有放緩，鑑於目前的產能瓶頸，美律計劃與其客戶討論出貨量將有所推遲，也或將部分訂單從越南轉移到大陸來調整產能分配，但到目前為止，越南的疫情大流行對美律的訂單沒有影響。