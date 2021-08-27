美系外資出具最新報告，預期受惠需求強勁及供需吃緊，IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)下半年載板稼動率將維持載，帶動2021年下半年及明後2年的營收及毛利率均維持成長趨勢，維持「買進」評等、目標價自470元調升至505元。

南電股價7月初觸及445元新高價後震盪拉回，18日下探343元的2個月波段低點，1個月來修正幅度達近23％，近日止跌緩步回升。今（27）日開低後在買盤敲進下放量走升，最高勁揚5.53％至400.5元，早盤維持逾4.5％漲幅。

美系外資指出，受惠載板需求強勁及產業供需吃緊，南電2021年第二季獲利再度超越預期，毛利率27％、營益率23％，均創2007年以來最高紀錄，營收創下124.9億元新高（季增15％、年增37％），南電第二季ABF及BT載板稼動率分別達100％及近90％，預期下半年均將維持滿載，有利的定價和持續的產品組合優化，預期將推動下半年營收逐季成長，毛利率維持逾27％。

展望後市，美系外資指出，據內部調查顯示，ABF載板2017～2024年的需求年均複合成長率（CAGR）可能達到18～19％，超過供給年均複合成長率2～3％，顯示ABF載板明後2年的整體產能仍較需求短缺23％、17％。

由於ABF載板擴產速度目前受較長的設備交貨時間和安裝周期限制，美系外資認為包括南電在內的供應商可望續享較佳的定價條件，穩步推升毛利率。由於智慧手機、系統級封裝（SiP）、記憶體、物聯網和汽車需求持續成長，BT載板亦出現供給不足狀態。

美系外資指出，南電和景碩均在擴增BT載板產能，儘管價格漲幅低於ABF載板，但BT載板今年平均售價（ASP）也在上漲。由於載板貢獻南電營收約80％，其中ABF載板達50％、BT載板約30％，認為南電明後2年營運可望持續受惠平均售價及毛利率提升。

其次，美系外資指出，南電的營業費用較同業低，第二季費用率僅約4％，而欣興及景碩則為10.6％及14.6％，使南電營益率介於20～26％，遠高於同業的10～16％。預期在可觀的毛利率提升帶動下，看好南電2021～2023年獲利年均複合成長率將達30％。

由於載板產能吃緊，明後年的營收成長和毛利率提升趨勢可望持續，美系外資南電將2021～2023年獲利預期分別調升2％、5％、5％，維持「買進」評等，並將目標價自470元調升至505元。