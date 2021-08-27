27日，韓國三星電子表示，開始在全球陸續推出可摺疊智慧手機最新系列產品。同時，三星也希望全世界消費者能廣泛接受這種打破傳統，且有全新感受的手機螢幕，進而成為市場主流。

目前，三星這種第3代可摺疊手機Galaxy Z Fold3 與Galaxy Z Flip3，先在韓國、美國、英國和法國等約40個國家或地區販售。到了10月，全世界大概有130的地方都可以買到三星新出的摺疊手機。

與第2代相比，三星也大幅調降售價門檻，整整少了40萬韓元約340美元。可左右摺疊的Z Fold3，韓國賣199萬韓元，而上下對折的Z Flip3，售價約125萬韓元。

三星表示，自11日這些新品發表後，全球已有70個地區可先預訂。以韓國來說，預購單就高達80萬張，雖然電信業者就占了大半數。而在美國市場的預訂量，三星透露，就已大於自己Z系列摺疊手機在當地的總銷量。雖然在印度要等到9月10日才會正式推出，但是摺疊新機的預購量已高達Galaxy Note 20的2.7倍。

三星指出，若9月30日前在韓國購買摺疊新手機的民眾，可享有超值服務與好康的配件選購折價券。

另外，三星也要推出Galaxy Watch 4智慧手表系列，以及Galaxy Buds2真無線藍芽耳機。

三星的最新智慧手錶，是由三星與Google聯合開發的全新Wear OS做為系統平台，現有Galaxy Watch4與Galaxy Watch4 Classic兩種型號，均支援LTE與藍牙。三星補充，Galaxy Watch 4系列在韓國的預訂量，已突破上一代的10倍。

至於Galaxy Buds2，是三星出品過最小且最輕的無線耳機，價格更是比上一代便宜。在美國的售價為149美元，比元月曾發表的Galaxy Buds Pro還要少50美元。同時，也比2020年推出的Galaxy Buds Live要便宜20美元左右。