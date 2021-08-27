台中市議員林祈烽都要求市府提出更多誘因，吸引全台民眾來台中消費。（盧金足攝）

疫情重創經濟，中央將發行振興五倍券帶動經濟，但因為未規畫100元面額，攤商抱怨很難受惠，台中市長盧秀燕27日表示，五倍券由中央印紙廠印製，應該尚未下版印製，呼籲中央改弦易轍增加小面額，否則一個便當不超過100元，一杯飲料也幾10元，最小面額200元又不能找零，不利小攤商。

台中市議會今日進行總質詢，不分藍綠議員都關切五倍券發行後，台中市是否要加碼，包括市議員黃仁、林祈烽等人都要求市府提出更多誘因，吸引全台民眾來台中消費。

行政院拍板振興五倍券規畫方向，最快將於10月正式上路，盧秀燕強調，中央規畫最小面額200元不利小商家、小攤商，據她所知，目前五倍券應還沒有下版，中央印製廠尚未印製，建議中央改弦易轍改更小面額100元，方便民眾使用。

她強調，市府振興配套措施正進行最後調整，定案後將儘速公布，「把餅作大」達到吸金引資、振興經濟的效果。

中央目前紙本券規畫1套10張，包括3張1000元、2張500元、5張200元，雖然中央已宣布規畫方向，盧秀燕說，站在地方基層要照顧小商家、小攤商的心情，依她過去長年在立法院財政委員會服務的經驗，目前五倍券應該還沒有下版印製，建議中央將五倍券調整成更小面額，大部分1個便當不超過100元、一杯飲料數十元，如果最少面額200元將不利小商家、小攤商，更不利一般民眾使用。

盧秀燕指出，中央針對相關政策仍在進行最後調整中，包括中央各部會也有相關加碼活動，振興五倍券預計10月才會發放，金額高達1千多億元，市府相當重視此次商機，相關措施正在進行最後調整，除配合中央期程把餅做大，也將搭配台中購物節振興地方經濟，定案後將儘速公布。

她說，中央10月開始發放五倍券的期程，台中市會搭配台中購物節，上千億元五倍券商機吸引全國百姓，讓台中市民使用現金有更多幸福感。

盧秀燕表示，五倍券上千億，這是很大的商機，各部會也推出相關加碼活動，台中市會好好行銷，吸引1000多億五倍券到台中消費，市府追加3億5000萬擬定措施，等中央確定後，台中就會公布優惠振興經濟。

台中市長盧秀燕27日表示，五倍券由中央印紙廠印製，應該尚未下版印製，呼籲中央改弦易轍增加小面額，否則一個便當不超過100元，一杯飲料也幾10元，最小面額200元又不能找零，不利小攤商。