近日我國接連查獲走私豬肉，並驗出多起非洲豬瘟陽性個案，一旦這些肉製品遭扔至廚餘桶內，如未經過妥善的蒸煮過程，恐怕會使我國淪為非洲豬瘟疫區，農委會今天宣布30日起禁止廚餘養豬1個月，違者最重裁罰300萬元、檢舉獎金最高也有120萬。

災害應變中心表示，越南走私肉品查緝案截至8月26日，警政單位已清查上中下游通路，累計共5317處。相關單位送至家衛所檢驗共81件，其中PCR陽性10件。

指揮官陳吉仲說，國內現有676場廚餘養豬場，已全面完成查核高溫蒸煮程序，公開場所放置廚餘桶已全面移除，即日起至中秋節前夕是風險最高的防疫關鍵期，為了要全面守住全國養豬場防線，8月30日起廚餘停止進入養豬場，9月1日至9月30日養豬場全面暫停使用廚餘養豬，輔導農民改用飼料並提供價差補助。為鼓勵民眾檢舉違反業者，農委會提供檢舉獎金最高120萬元。亦透過各縣市農政、養豬協會、飼料公會及動物用藥公會總動員杜絕違法行為。

陳吉仲提及，防堵非洲豬瘟全民合作，國人不要從網路購買來源不明的肉製品，若有可疑產品請丟垃圾車，勿放入廚餘桶。也感謝各縣市政府、養豬產業團體配合政策，守護國家淨土。