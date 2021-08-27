新冠肺炎疫情嚴重衝擊民眾生活，為紀錄疫情帶給人們的生活轉變，台中市政府文化局在全民團結抗議的艱辛時刻，邀請大家書寫「藝」情，用文字紀錄疫情期間的生活觀察、心情甘苦和動人故事，徵集144件參賽作品，其中25個「小清新」故事脫穎而出，寫下防疫最溫暖動人的篇章。

文化局長陳佳君表示，「『藝』情台中‧文學點光」徵稿成果豐碩，共收到來自全台15個縣市的民眾創作，作者年齡層則分散、從18到67歲都有，充分展現文學書寫不分年齡的特色。此外，入選者職業則包含樂團團員、學生、居服員、農夫和文化志工等，呈現出各行各業在疫情期間所面對的挑戰。

評審陳憲仁表示，透過這些文章可以看到台灣人、台中人的智慧與勇氣，讓我們能夠順利度過疫情，同時看見人性的光輝。評審石德華總結參賽作品特色說，許多作品書寫民眾被疫情剝奪的日常，以及我們如何從當中調適自己、開創新局，還有重新找回一些平常被忽視的人事物，整體表現了逆轉而上的過程。

文化局指出，作者張軒哲的〈陽台〉紀錄他與「老憨兒」姑姑的溫暖相處，內容描述姑姑常在護理之家二樓陽台對著路人揮手微笑，展露真摯笑容，因應疫情護理之家不開放會客，姑姑焦急說「怎不帶我出去？」作者安撫「下個月就能帶你去麥當勞!」。讓評審都相當感動，也呈現出人們在疫情警戒期間，對過去寬廣不受限世界的渴望。