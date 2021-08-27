義民祭27日上午正式舉辦，蔡英文總統親自出席祭典，她表示，祭典科儀雖受到疫情影響，但更應緬懷義民爺團結、捨身保鄉的精神。她也感謝執政團隊、地方團隊的努力，讓疫情得到控制、經濟可以穩定。

蔡英文總統致詞時提及，她很高興能到場，看到許多客家的好朋友、聽到客家問候彷彿回家，能參加義民祭、感念義民爺「真的非常高興」。

蔡英文總統表示，今年以來，大家都一起度過台灣面對疫情、水情，和風災的挑戰，「因為有大家的共同努力，政府和人民共同努力、齊心面對，才能守護家園」，讓台灣受到世界的關注和肯定，「這就是義民精神的展現」。

蔡英文總統也提醒，疫情還沒過去，「我們還是不可以鬆懈」，一定要繼續做好防疫，她感謝義民廟董事長林光華、總爐主林錦華的用心，加入線上直播，讓更多人可以關心義民祭。

林光華致詞時也提及，雖然今年面臨缺水、缺電、疫情等狀況，不過外交做得很成功，美國、日本、立陶宛各界都能支持支援，「台灣真的是福地」，全世界很多客家領袖，也都告知他想回台灣。

林光華也說，義民祭亦有防疫計畫並照規矩來，義民祭之所以訂在農曆7月20日，很多人以為是中元普渡，但並非這麼簡單，義民爺不是別人，而是是當年祖先在台灣開疆闢土、篳路藍縷，在林爽文事變時，集結客庄、泉州厝、道卡斯族等，對抗叛軍，讓北台灣偏安，「沒有義民爺就沒有我們」。

林光華也說，選擇農曆7月20日主要是祭拜先烈先賢，戰爭有很多無辜犧牲者，祖先慈悲普施給這些孤魂，給予安慰，雙重的意義非常重大。