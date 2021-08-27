網路紅人「俊廷阿嬤」近日1支料理影片「客家薑絲炒大腸」中，提及「以前客家小姐、客家太太，大腸是泡過藥水的，吃起來就像橡皮筋」，讓不少客家人感到被歧視，引起客家族群的憤怒，昨（26）日晚間阿嬤開直播道歉了，表示往後會更注意言行。

俊廷阿嬤的臉書有7.7萬人追蹤，阿嬤在這支料理影片中指出，「以前客家小姐、客家太太，大腸是泡過藥水的，吃起來就像橡皮筋」，立刻引起網友討論，認為阿嬤言詞不妥，「大腸泡藥水大概也只有你們店才會做吧！」、「這就是典型的看不起客家人」、「煮吃的東西不能誣賴別人，妳良心沒有不安嗎？」，客籍的新竹縣議員邱振瑋甚至發起拒買活動，而俊廷阿嬤的臉書粉絲專頁也火速下架爭議影片。

昨（26）日晚間俊廷阿嬤在臉書發聲明表示，對於部分用詞造成客家鄉親的不舒服和傷害表達鄭重歉意，並解釋「那天在影片中所闡述的內容一時口誤，造成客家鄉親的困擾，在此老人家我深刻反省中，身為一個半公眾人物應該更對自己的言行負起社會責任」。隨後也開啟直播道歉，過程中阿嬤一度忍不住留下淚表示，「說錯的話自己會檢討」。

俊廷阿嬤雖然因為失言造成風坡，不過有許多網友替阿嬤加油打氣，「阿嬤加油不要傷心哦！阿嬤妳最棒了我們都愛妳喔！」、「無心之過又公開道歉誠意十足了；謝謝俊廷阿嬤無私分享美食」、「俊廷阿嬤，妳教的菜我都有認真看哦」、「不要這樣傷老人家的心，她不是故意的」。

俊廷阿嬤道歉聲明內容。（圖／翻攝自Facebook）