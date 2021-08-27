三星在台推出Galaxy Z Fold3 5G與Z Flip3 5G，是三星推出摺疊機以來，最低門檻的入手價，激勵電信商預購開出紅盤，預購Galaxy Z Flip3 5G的比例高達80%以上，顯示性價比仍是用戶首要考量。

三星在台推出Galaxy Z Fold3 5G與Z Flip3 5G，官方售價分別為新台幣5萬6888元起與3萬888元起，於26日中午12時開放預購，除了外型、功能顯著提升，手機定價也相對親民，是三星推出摺疊機以來，最低門檻的入手價，激勵三星商城與電信商預購開出紅盤。

遠傳表示，開放預購後，全台實體與網路門市在15 分鐘內預購瀏覽人次衝破萬人，預購Galaxy Z Flip3 5G的比例高達80%，顯示性價比仍是用戶首要考量；容量以256GB最搶手，「絲絨白」則獲得40%以上預購用戶的青睞。Galaxy Z Fold3 5G擁有7.6吋超大內頁螢幕、S Pen筆寫等功能，買氣也高於前一代機款。

中華電信也宣布開放三星兩款摺疊新機全機型網路限量預購，在2小時左右就額滿。

統計中華電信網路門市預購狀況，以Samsung Galaxy Z Flip3 5G預購占8成最多，顯示價格親民受多數用戶青睞，容量以256GB最多，顏色以絨絲白最搶手。另外，中華電信獨賣的全新頂規摺疊新機Galaxy Z Fold3 5G 12GB/512GB也搶購一空，以霧面外觀的「冷杉綠」最受青睞。

根據台灣之星目前預購資料顯示，Galaxy Z Flip3 最受青睞、占約9成；容量部分則是128GB占55%及256GB 占45%；顏色則以石墨綠以及絨絲白最多人選擇，合計占6成以上。在資費方面，由於搭配月租1399元資費方案就可最低0元帶走手機，成為用戶選搭資費的首選，其次為月租999元及月租1199元資費方案，助攻整體5G用戶成長。

三星日前也宣布推出與時尚品牌Thom Browne跨界合作Galaxy Z Fold3與Flip3 5G Thom Browne Edition 限量版，開放預購後，更在5分鐘左右登記額滿。（編輯：趙蔚蘭）1100827