民進黨立委林楚茵「召開募資平台恐成詐騙溫床？！經濟部莫再縱容！」記者會。（林楚茵辦公室提供）

募資平台爭議不斷，根據行政院消保處統計，2020年共接到536件募資平台相關申訴案件，而今年1至7月也已累積203件，將近一天就會發生一件！民進黨立委林楚茵接獲百位民眾串聯陳情，從去年11月召開協調會、12月公聽會，今天召開記者會，邀請受害者出面，要求網路商務的主管機關經濟部應有所作為。

陳情民眾代表溫小姐控訴，2019年底於募資平台參與贊助的「疊疊鍋」，原定2020年3月出貨，卻在2020年2月收到延遲出貨通知，至今1659位贊助人仍未收到產品，高達350萬的贊助金額就此石沉大海。許多贊助人因遲遲收不到貨而要求退款，但募資平台不願提供專門處理窗口，並在募資平台以霸王條款聲明，若發生相關爭議，募資平台對贊助民眾毫無責任，沒有法律諮詢、不會主動告知退款進度，等於告知民眾應自行想辦法。

林楚茵指出，經濟部多次以募資主題多元難以規範為藉口，遲遲不肯面對以實物為贊助內容「名為募資、實為買賣」的交易行為；同時募資平台藉提案成功抽成獲利，卻在發生爭議時以霸王條款置身事外，和同樣藉收取上架費用的電商平台享有不同權利義務，讓募資平台趁機鑽法律漏洞，利用免責條款卸責。林楚茵追查發現，疊疊鍋提案人遲不出貨，卻又提案了溫心杯，贊助人一樣收不到貨、要求退款，但沒有任何回應。更大膽的是，同家公司還在其他網路商城賣東西，持續無視募資平台贊助人，這種行為無疑是詐騙，但平台卻無把關。

行政院消保處副處長吳政學表示，募資平台已經逐漸變質成「假募資真消費」，希望經濟部能夠去輔導募資平台，包括對消費者資訊充分揭露、把關提案內容，並建立消費爭議處理機制、平台應完善處理撥款程序和履約保證等。也建議刷卡的贊助人可以向銀行申請未收到貨、列爭議款項退刷。

經濟部商業司專委蕭旭東回應，如果消保處認為是募資是消費行為，商業司已有定型化契約規範可供遵循。蕭旭東強調，募資平台提供服務也是消費關係，不可以用一個霸王條款就忽視他的履約義務。

林楚茵認為經濟部應全面檢討，將以實質屬交易的行為納入管理，不可繼續袖手旁觀；同時募資平台在有獲利的情況下，也應承擔責任協助處理。若消費爭議持續增加，除讓未來新創募資難以進行外，也讓有心人士可透過成立空殼公司進行假募資真詐騙，款項到手便捲款落跑，造成更多隱憂。