德意志銀行旗下資產管理子公司DWS集團，據傳正遭到美國證交會(SEC)的調查。兩位知情人士首先對華爾街日報透露，SEC正在調查DWS如何使用永續投資(sustainable investing)標準來管理其資產。

DWS周四在德國股市暴跌13.7%，德銀跌1.5%。該案目前受到資產管理業的密切注意。

基金管理人累積大量美元資產，本意是要建立環境或社會新形象。但是資產管理公司在如何定義和應用「環境、社會和治理」(ESG)標準，正面臨越來越多的檢視。

在傳出SEC展開調查之前，華爾街日報已經在本月初率先揭露，引用DWS前主管的話，指責該公司誇大了其如何使用永續投資標準來管理旗下資產。

DWS在周四晚間發表聲明，強烈否認該前經理的指控。SEC則拒絕發表評論。

德意志銀行一直試圖拓展其永續融資業務。該行此前遭到與前總統川普相關的幾項交易調查，目前試圖修補與華府的關係。