國產新冠疫苗本週開打後，傳出疑似接種後死亡的案例後，疫苗概念股疲軟，今日副總統賴清到台大醫院接種疫苗表態支持，高端疫苗(6547)終結連4黑，盤中由黑翻紅上漲約2%，最高曾至294.5元，台康生技(6589)漲幅在1.5%、東洋(4105)也守在平盤上。

中央指揮中心發言人莊人祥表示說，高端疫苗開打首日首次計算預約接種率為88.9%，隔日首次計算為88.4%，而後續資料回傳顯示，首日接種疫苗人數為17萬4525人，預約接種率更新為92.8%，基本上沒有太大差異。自8月23日至8月29日完成第一劑高端接種的民眾，9月27日可接種第二劑。

東洋在日前的股東會上，董事長林全說，六堵廠才通過TFDA查廠，正在陸續交貨給高端，出貨量要看高端下的訂單而定，高端拿到政府500萬劑的訂單，東洋其實幾天就能做完了，並不希望給外界太多想像空間，這訂單對東洋的營業額挹注並不顯著。

高端正在國內3家醫院進行與AZ、莫德納疫苗的混打臨床試驗，安全性結果預計本月就能知曉，實際臨床結果3~5個月將會有數據出爐。